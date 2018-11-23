"Может стать звездой, как Малыш". Тренер — о лучшем летающем лыжнике из России

Главный тренер сборной России по прыжкам с трамплина 35-летний Евгений Плехов рассказал Лайфу об успехе своего подопечного Евгения Климова, который после победы на этапе Кубка мира в Польше стал лучшим в мире, возглавив зачёт турнира.

Победа 24-летнего Климова стала первой для России, на этапах Кубка мира никто из наших не побеждал за всю историю их проведения, а последние победы на международных соревнованиях датируются 1970-ми годами.

Следующее выступление Климова и защита первого места в зачёте — в финской Руке на выходных.

— Как Евгений воспринял историческую победу в Висле?

— Да нормально. Конечно, не думали, что прямо кто-то победит, но мы летом очень хорошо отпрыгали. Плюс сделали некоторые точечные изменения в комбинезонах, экипировке, ботинках. Мы — разведчики. Подсматриваем у других, это одна из установок. Ну и перед сезоном всем было сказано — вот вам карты в руки, мы все тут молодые, амбициозные. Давайте, ребята, дерзайте. Конечно, сложно, когда у нас в команде всего четыре человека, и все одновременно и переводчики, и водители, и сервисмены, и тренеры. Но ничего, прорвёмся!

— Успех Климова кажется единичным...

— Работаем над этим и постоянно тренируем приземление. Тот победный прыжок был не очень хорошим, если честно. Так что после каждой тренировки прыгаем на месте и отрабатываем! (смеётся) Можем же мы бодаться с их звёздами, немцами, норвежцами, словенцами, надо просто поверить в себя.

— Может ли Климов стать звездой, как Малыш или Ахонен?

— Как Малыш или Ахонен (легендарные прыгуны Адам Малыш и Янне Ахонен. — Прим. Лайфа)? Конечно, может, почему нет? Евгению есть ещё над чем работать в себе, над техникой. Так что трудиться, трудиться и ещё раз трудиться.

— Как добирались в Лапландию?

— Да ничего особенного, два самолёта до Рованиеми, потом на автобусе. По дороге, правда, наткнулись на оленей... Но это нормально, олени для северной Финляндии. Уже привыкли! Главное — доехали, теперь будем биться. А вы рассказывайте про прыжки с трамплина, у нас есть победы, а все смотрят хоккей и футбол.

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