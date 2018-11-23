ЦСКА с танкистом Фернандесом дожал "Ахмат" на выезде

Армейцы временно поднялись в тройку лидеров чемпионата России, однако уже завтра их могут сместить.

15-й тур чемпионата России по футболу открывал матч "Ахмата" и ЦСКА в Грозном. Игра получилась вполне в духе позднего ноября: тягучей и вязкой. Знаковым событием стало возвращение на поле Марио Фернандеса: защитник из-за травмы головы пропустил решающий матч сборной России. Из-за этого ему пришлось играть в шлеме — как у вратаря Петра Чеха, которого из-за этого прозвали танкистом.

Однако в матче отличился другой игрок линии обороны — исландец Хёрдур Магнуссон открыл счёт после подачи углового ударом головой.

А уже в самой концовке игры преимущество армейцев увеличил вдвое юный форвард Тимур Жамалетдинов. Футболисты "Ахмата" забитыми голами отметиться не сумели. 0:2 — ЦСКА побеждает на выезде и временно врывается в тройку лидеров чемпионата России.

РПЛ, 15-й тур.

"Ахмат" — ЦСКА — 0:2

Голы: Магнуссон 57' (0:1), Жамалетдинов 90' (0:2).

Турнирная таблица: