"Готовьте ваши "инстаграмы"! Маликов "с чистого листа" начал матч "Локомотива"

Дмитрий Маликов появился на сцене "РЖД-арены" ярко и тут же зажёг её не только своими песнями, но и фирменными милыми фразами, которыми он прославился в соцсетях, став известен ещё и как "император "Твиттера". "Готовьте ваши "инстаграмы, явно будет много лайков", — прокомментировал артист своё появление и начал с одного из главных хитов — "С чистого листа". Впоследствии он исполнил и другие знаковые песни: "Звезда моя далёкая", "Ты одна, ты такая", "Моя, моя".
Как и просил Маликов в своём ролике-анонсе, многие фанаты "Локомотива" пришли на арену вместе со своими мамами, которые являются давними поклонницами творчества певца.
Многие привели своих мам на матч #ЛокоУрал! pic.twitter.com/r5u39U1oSA— Life | Спорт (@sport_lf) 23 ноября 2018 г.
Несмотря на холод, на концерт Дмитрия Маликова собралась большая толпа людей. Фанаты согревались танцами, но и не забыли про любимого артиста, которому бросили шарф прямо на сцену. Естественно, он был в красно-зелёных цветах "Локомотива", и Маликов, надевая фанатский атрибут, пожелал победы железнодорожникам, отметив, что будет смотреть игру с трибун.
Фанаты бросили на сцену Маликову шарф «Локо» и он с удовольствием его надел. #ЛокоУрал @DmitryMalikov pic.twitter.com/wf6bvV1Q9U— Life | Спорт (@sport_lf) 23 ноября 2018 г.
Кстати, как рассказал певец, "РЖД-арена" для него — практический родной стадион, потому что он родился и провёл детство неподалёку. Но толпа отлично принимала Маликова не только поэтому: он действительно устроил настоящее шоу и сумел расшевелить и старшее поколение, и молодёжь.
Молодежь танцевала и снимала всё на телефоны. В общем, Маликов может сказать, что собрал стадион фанатов pic.twitter.com/bNW2nsmAwT— Life | Спорт (@sport_lf) 23 ноября 2018 г.
Маликов шутил, что давненько не собирал стадионов. Теперь в его активе есть "РЖД-арена". Поможет ли это "Локомотиву", станет ясно совсем скоро.
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