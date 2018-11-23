"Готовьте ваши "инстаграмы"! Маликов "с чистого листа" начал матч "Локомотива"

Очередным артистом, приглашённым на "РЖД-арену", стал певец, любимый сразу несколькими поколениями.

Дмитрий Маликов появился на сцене "РЖД-арены" ярко и тут же зажёг её не только своими песнями, но и фирменными милыми фразами, которыми он прославился в соцсетях, став известен ещё и как "император "Твиттера". "Готовьте ваши "инстаграмы, явно будет много лайков", — прокомментировал артист своё появление и начал с одного из главных хитов — "С чистого листа". Впоследствии он исполнил и другие знаковые песни: "Звезда моя далёкая", "Ты одна, ты такая", "Моя, моя".

Как и просил Маликов в своём ролике-анонсе, многие фанаты "Локомотива" пришли на арену вместе со своими мамами, которые являются давними поклонницами творчества певца.

Несмотря на холод, на концерт Дмитрия Маликова собралась большая толпа людей. Фанаты согревались танцами, но и не забыли про любимого артиста, которому бросили шарф прямо на сцену. Естественно, он был в красно-зелёных цветах "Локомотива", и Маликов, надевая фанатский атрибут, пожелал победы железнодорожникам, отметив, что будет смотреть игру с трибун.

Кстати, как рассказал певец, "РЖД-арена" для него — практический родной стадион, потому что он родился и провёл детство неподалёку. Но толпа отлично принимала Маликова не только поэтому: он действительно устроил настоящее шоу и сумел расшевелить и старшее поколение, и молодёжь.

Молодежь танцевала и снимала всё на телефоны. В общем, Маликов может сказать, что собрал стадион фанатов pic.twitter.com/bNW2nsmAwT — Life | Спорт (@sport_lf) 23 ноября 2018 г.

Маликов шутил, что давненько не собирал стадионов. Теперь в его активе есть "РЖД-арена". Поможет ли это "Локомотиву", станет ясно совсем скоро.