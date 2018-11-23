Фигуристы Синицина и Кацалапов идут вторыми после ритм-танца на Гран-при Франции

Лидерами на Гран-при Франции по фигурному катанию после ритм-танца являются французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Они заработали 84,13 балла, что стало новым мировым рекордом. Второе место заняли россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов (77,91), а на третьей строчке расположились канадцы Пайпер Жилль и Поль Порье (74,25).

Ещё одна наша пара танцоров на льду Бетина Попова и Сергей Мозгов стали восьмыми с результатом 63,64 балла.

Свои произвольные программы танцоры представят завтра, 24 ноября.

Ранее второе место в короткой программе в соревнованиях мужчин занял россиянин Самарин.

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