Лидера сборной Испании и "Реала" Серхио Рамоса поймали на допинге

Как сообщает Football Leaks, допинг-проба лидера мадридского "Реала" Серхио Рамоса, которая была взята после финального матча Лиги чемпионов в сезоне 2016/17, дала положительный результат. В организме футболиста были обнаружены следы дексаметазона, который относится к запрещённым веществам.

Также отмечается, что представителям УЕФА футболист признался в применении этого препарата, отметив, что ему это было необходимо по здоровью. Врач клуба подтвердил слова игрока.

Напомним, что этот матч в Лиге чемпионов "Реала" и туринского "Ювентуса" завершился победой мадридцев со счётом 4:1.