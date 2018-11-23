"Номер 9, мой сын, Фёдор Смолов". Стартовый состав "Локо" объявили мамы игроков

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"Номер 9, мой сын, Фёдор Смолов". Стартовый состав "Локо" объявили мамы игроков

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Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Железнодорожники напоминают о Дне матери, который будет отмечаться в грядущее воскресенье.

Футбольный клуб "Локомотив" проводит встречу против "Урала" под девизом "С мамой на "Локо". Именно так на трибуны зазывал зрителей певец Дмитрий Маликов. Кроме того, красно-зелёные организовали ещё одну трогательную акцию. Они попросили мам игроков объявить стартовый состав на матч.

После первого тайма в матче "Локомотива" и "Урала" ничья — 1:1, голы забили Фёдор Смолов и Денис Кулаков.

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