"Номер 9, мой сын, Фёдор Смолов". Стартовый состав "Локо" объявили мамы игроков

Железнодорожники напоминают о Дне матери, который будет отмечаться в грядущее воскресенье.

Футбольный клуб "Локомотив" проводит встречу против "Урала" под девизом "С мамой на "Локо". Именно так на трибуны зазывал зрителей певец Дмитрий Маликов. Кроме того, красно-зелёные организовали ещё одну трогательную акцию. Они попросили мам игроков объявить стартовый состав на матч.

25 ноября весь мир отмечает День матери, и мы не остались а стороне от этого события.

Сегодня стартовый состав команды объявляли мамы футболистов «Локо» ☺️#ЛокоУрал pic.twitter.com/A3xsYAePNG — ФК Локомотив (@fclokomotiv) 23 ноября 2018 г.

После первого тайма в матче "Локомотива" и "Урала" ничья — 1:1, голы забили Фёдор Смолов и Денис Кулаков.