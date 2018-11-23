До Загитовой пока далеко. Медведева — третья в дебютный день Гран-при Франции

19-летняя россиянка Евгения Медведева заняла третье место в короткой программе заключительного этапа Гран-при, проходящего в Гренобле, но отставание от конкуренток небольшое.

Медведева во время исполнения программы была заметно напряжена, но собралась и выполнила программу хоть и не идеально, но почти без ошибок. Единственным заметным снижением была ошибка на тройном тулупе в каскаде после помарки на выезде с тройного флипа.

В итоге россиянке поставили 67,55 балла. Впереди расположились японки Маи Михара и Рика Кихира с результатами 67,95 и 67,64 соответственно. Таким образом, перед произвольной программой отставание чисто символическое.

Однако поражение даже в 0,01 балла будет стоить переехавшей в Северную Америку россиянке важных очков в борьбе за выход в финал Гран-при. В него уже отобрались Алина Загитова и Елизавета Туктамышева.

Ставшая пятой Мария Сотскова также сохранила шансы на борьбу за подиум, на её счету рекорд сезона — 61,76 балла. А вот Светлана Константинова свой прокат провалила, и теперь она только десятая (54,31).

Для выхода в финал Гран-при Медведевой необходимо побеждать, чтобы не зависеть от результатов других. Произвольная программа состоится завтра, начало — в 21:00 по московскому времени.

Отметим, что после первого дня соревнований танцоры Синицына и Кацалапов идут вторыми, так же как и Александр Самарин в мужском одиночном катании.