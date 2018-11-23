Не порадовали мам. Поддержка Маликова не спасла "Локо" от проигрыша "Уралу"

Железнодорожники открыли счёт в матче, но удержать минимальное преимущество не сумели.

Обстановка перед игрой с "Уралом" на стадионе "Локомотива" была очень семейной: фанаты пришли поддержать любимую команду вместе со своими мамами, как и просил приглашённый артист Дмитрий Маликов, разогревавший публику перед матчем своими горячими хитами.

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Мамы же самих футболистов "Локомотива" озвучили фамилии своих сыновей перед игрой — очень трогательная акция от красно-зелёного клуба. Когда в середине первого тайма Фёдор Смолов открыл счёт ударом в дальний угол с левой ноги, стало окончательно казаться, что "Урал" — лишний на этих семейных посиделках.

Однако команда из Екатеринбурга, не проигрывавшая уже почти два месяца, и не думала мириться с таким сценарием. Украинский полузащитник "Урала" Денис Кулаков роскошно пробил после прострела с фланга в духе Бенжамена Павара на чемпионате мира — 1:1. На мундиале этот гол француза в итоге признали лучшим. Кулаков тоже вполне может претендовать на аналогичную награду. По крайней мере, его гол можно было посчитать и за два ввиду особенной красоты — такая вот "чёрная пятница" по-футбольному.

"Локомотив", конечно же, бросился отыгрываться, но в итоге привёз пенальти в свои ворота в начале второго тайма. На точку арбитр указал после фола Бенедикта Хёведеса, и Отман Эль-Кабир пробил неотразимо для Гильерме — 1:2.

До конца матча ни одной из команд больше не удалось поразить ворота друг друга, и игра закончилась со счётом 1:2. "Урал" прервал шестиматчевую беспроигрышную серию действующего чемпиона России. Железнодорожникам не помогли ни песни Дмитрия Маликова, ни первый за два месяца гол Фёдора Смолова.

РПЛ, 15-й тур.

"Локомотив" — "Урал" — 1:2.

Голы: Смолов 26' (1:0), Кулаков 31' (1:1), Эль-Кабир 51' (1:2).

Турнирная таблица: