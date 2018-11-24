Взяли Москву. "Енисей" одержал первую выездную победу в сезоне

Красноярский клуб в гостях победил столичное "Динамо", но остался на последнем месте.

Третий матч 15-го тура Российской премьер-лиги, как и второй, проходил в Москве. Накануне столичный "Локомотив" проиграл "Уралу", и красноярский "Енисей" был полон решимости повторить успех выездных команд в столице. Команда, занимающая последнее место в чемпионате страны, показала свой настрой уже на первых минутах встречи с "Динамо". Полузащитник Михаил Комков открыл счёт в самом дебюте матча.

Динамовцы, пропустившие впервые за пять матчей в РПЛ, сумели прервать ещё одну серию, на этот раз неудачную, уже во второй тайме. Жоаозиньо реализовал пенальти, назначенный за снос Евгения Луценко в чужой штрафной. Это первый гол бело-голубых за целый месяц, команда Дмитрия Хохлова прервала четырёхматчевую безголевую серию.

Причём пенальти в ворота "Енисея" привёз защитник Пётр Занев, который был вынужден выйти на поле на первых минутах, поскольку Раде Дугаличу потребовалась замена. Но думать о злом роке красноярцы не стали, а просто отправились искать счастья в атаке. И нашли: Дмитрий Ятченко реализовал штрафной удар всего через пару минут после того, как счёт стал равным.

Все усилия динамовцев, направленные на то, чтобы снова сравнять счёт, результата не дали. И вот тут как раз уже можно задуматься о превратностях судьбы: москвичи в третий раз проигрывают на своём поле именно 24-го ноября. А вот "Енисею" остаётся только ликовать: это всего лишь вторая победа команды Дмитрия Аленичева в этом сезоне и первая на выезде. Так что главный тренер, который уверен, что его хотят выдворить из команды, пока не сдаётся, а наоборот — берёт Москву.

РПЛ, 15-й тур.

"Динамо" — "Енисей" — 1:2.

Голы: Комков, 3' (0:1), Жоаозиньо, 53' (1:1), Ятченко, 55' (1:2).

Турнирная таблица: