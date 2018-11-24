Норвежцы повержены! Большунов вслед за Белоруковой выиграл спринт на Кубке мира

Российский лыжник Александр Большунов выиграл классический спринт на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке. В финале он обошёл на финишной прямой своего заклятого соперника норвежца Йоханнеса Клебо. Действующий обладатель кубка мира зачем-то решил оглянуться в последнем повороте и именно в этот момент потерял победу. Третье место — у ещё одного норвежца Эйрика Брандсдаля.

Нынешний сезон, по мнению большинства экспертов, пройдёт под знаком русско-норвежского противостояния. Вчера Клебо заявил, что считает 21-летнего Большунова своим главным соперником в сезоне.

За несколько минут до Большунова победу в спринте у женщин одержала Юлия Белорукова.

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