"Совершил детскую ошибку". Норвежский лыжник — о поражении от Большунова

Россияне Юлия Белорукова и Александр Большунов, триумфально начавшие Кубок мира по лыжным гонкам в финской Руке, после побед в спринте поделились своими эмоциями. Норвежец Клебо был разочарован и слова не выбирал.

Юлия Белорукова, победительница лыжного спринта:

— Я очень счастлива. Но на самом деле не могу сказать, что я прям не могу описать свои эмоции и так далее. Я к этому была готова. Может, это нагло или дерзко, но я эту победу планировала. После Олимпиады, после третьих мест и других моментов я готова побеждать. Дальше в планах — выступать везде, где поставят, не третьим запасным выступать, а по максимуму выкладываться. Противостояние с норвежками и скандинавками? Конечно, мы соперницы, но у нас никакой злобы нет вне трассы. Они безумно сильные девочки, я их всех очень уважаю.

Александр Большунов, победитель лыжного спринта:

— Надо спросить у Клебо, что там с ним случилось. Помучайте там норвежцев вопросами (смеётся). Он, видимо, не ожидал, что я так близко буду. Наверное, не в его стиле проигрывать с маленьким отрывом. Не то чтобы у меня был запас сил, просто появилась уверенность. Плюс отлично работали лыжи, не о чем было беспокоиться. Норвежско-российское противостояние? Слушайте, поживём — увидим, я о таких вещах не задумываюсь.

Йоханнес Клебо, серебряный призёр:

— Всё шло хорошо по ходу всего спринта и в финале до последних 200 метров. Потом мир как будто перевернулся. Почему остановился в конце? Я посмотрел назад, думал, что Александр на другой лыжне. И поэтому расслабился. Сделал детскую ошибку. Но ладно, дерьмо случается.

Напомним, Белорукова и Большунов одержали победы в первом старте на Кубке мира.

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