Тренер новый, проблемы старые. "Реал" разгромили в чемпионате Испании — видео

Сантьяго Солари, сменивший на посту главного тренера Хулена Лопетеги, потерпел первое поражение у руля "королевского клуба".

Мадридский "Реал" продолжает страдать в чемпионате Испании. Вслед за новостью о допинге, который обнаружили у капитана команды Серхио Рамоса, последовало очередное разочарование. На этот раз "Реал" снова потерпел поражение, причём разгромное — 0:3 от "Эйбара".

Казалось, что после увольнения Хулена Лопетеги команда наконец заиграла. При Сантьяго Солари "Реал" четыре раза подряд победил. Однако, как только главный тренер избавился от приставки "исполняющий обязанности", последовало чувствительное поражение.

"Реал" получил под дых целых три раза за матч. Сначала в первом тайме:

А затем дважды во втором.

Причём пропущенные голы стали следствием защитников самого "королевского клуба".

Поражение оставило "сливочных" на шестом месте в чемпионате, и теперь "Эйбар" к "Реалу" намного ближе, чем сам мадридский клуб — к лидирующей "Барселоне".