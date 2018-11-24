Мимо финала. Фигурист Самарин занял третье место на Гран-при Франции

Ещё один представитель России — Дмитрий Алиев — стал четвёртым. Оба фигуриста не смогли отобраться в финал.

На этапе Гран-при по фигурному катанию во Франции завершились соревнования у мужчин. Россиянин Александр Самарин после короткой программы шёл вторым и имел неплохие шансы на итоговый успех, однако произвольная программа опустила его на итоговое третье место. Самарин показал лишь четвёртый результат, и это опустило его со второго места, потому что конкуренты оказались лучше.

На втором итоговом месте расположился победитель короткой программы Джеймс Браун. А первую строчку занял другой американец — Нэтан Чен, который накануне был лишь третьим. Невероятный скачок россиянина Дмитрия Алиева, который показал в короткой программе девятый результат, а в произвольной — второй, позволил ему существенно подняться, но до медалей он не дотянулся, заняв четвёртое место.

Самарин третий, Алиев четвёртый — оба не попадают в финал Гран-при.

Гран-при, 6-й этап.

Internationaux de France.

Гренобль, Франция.

Мужчины.

Произвольная программа:

Нэтан Чен (США) — 184,64. Дмитрий Алиев (Россия) — 162,67. Джейсон Браун (США) — 159,92. Александр Самарин (Россия) — 156,23. Кевин Аймо (Франция) — 150,16. Ромен Понсар (Франция) — 144,89. Денис Васильев (Латвия) — 138,96. Кейдзи Танака (Япония) — 136,97. Даниэль Самохин (Израиль) — 133,66. Боян Цзинь (Китай) — 129,48.

Итоговое положение: