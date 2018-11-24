Мимо финала. Фигурист Самарин занял третье место на Гран-при Франции

На этапе Гран-при по фигурному катанию во Франции завершились соревнования у мужчин. Россиянин Александр Самарин после короткой программы шёл вторым и имел неплохие шансы на итоговый успех, однако произвольная программа опустила его на итоговое третье место. Самарин показал лишь четвёртый результат, и это опустило его со второго места, потому что конкуренты оказались лучше.
На втором итоговом месте расположился победитель короткой программы Джеймс Браун. А первую строчку занял другой американец — Нэтан Чен, который накануне был лишь третьим. Невероятный скачок россиянина Дмитрия Алиева, который показал в короткой программе девятый результат, а в произвольной — второй, позволил ему существенно подняться, но до медалей он не дотянулся, заняв четвёртое место.
Самарин третий, Алиев четвёртый — оба не попадают в финал Гран-при.
Гран-при, 6-й этап.
Internationaux de France.
Гренобль, Франция.
Мужчины.
Произвольная программа:
- Нэтан Чен (США) — 184,64.
- Дмитрий Алиев (Россия) — 162,67.
- Джейсон Браун (США) — 159,92.
- Александр Самарин (Россия) — 156,23.
- Кевин Аймо (Франция) — 150,16.
- Ромен Понсар (Франция) — 144,89.
- Денис Васильев (Латвия) — 138,96.
- Кейдзи Танака (Япония) — 136,97.
- Даниэль Самохин (Израиль) — 133,66.
- Боян Цзинь (Китай) — 129,48.
Итоговое положение:
- Нэтан Чен (США) — 271,58.
- Джейсон Браун (США) — 256,33.
- Александр Самарин (Россия) — 247,09.
- Дмитрий Алиев (Россия) — 237,82.
- Кевин Аймо (Франция) — 231,16.
- Ромен Понсар (Франция) — 229,86.
- Денис Васильев (Латвия) — 221,26.
- Кейдзи Танака (Япония) — 216,32.
- Боян Цзинь (Китай) — 208,89.
- Даниэль Самохин (Израиль) — 205,99.
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