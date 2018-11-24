Мимо финала. Фигурист Самарин занял третье место на Гран-при Франции

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Мимо финала. Фигурист Самарин занял третье место на Гран-при Франции

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Фото: © РИА Новости/Нина Зотина

Ещё один представитель России — Дмитрий Алиев — стал четвёртым. Оба фигуриста не смогли отобраться в финал.

На этапе Гран-при по фигурному катанию во Франции завершились соревнования у мужчин. Россиянин Александр Самарин после короткой программы шёл вторым и имел неплохие шансы на итоговый успех, однако произвольная программа опустила его на итоговое третье место. Самарин показал лишь четвёртый результат, и это опустило его со второго места, потому что конкуренты оказались лучше.

На втором итоговом месте расположился победитель короткой программы Джеймс Браун. А первую строчку занял другой американец — Нэтан Чен, который накануне был лишь третьим. Невероятный скачок россиянина Дмитрия Алиева, который показал в короткой программе девятый результат, а в произвольной — второй, позволил ему существенно подняться, но до медалей он не дотянулся, заняв четвёртое место.

Самарин третий, Алиев четвёртый — оба не попадают в финал Гран-при.

Гран-при, 6-й этап.

Internationaux de France.

Гренобль, Франция.

Мужчины.

Произвольная программа:

  1. Нэтан Чен (США) — 184,64.
  2. Дмитрий Алиев (Россия) — 162,67.
  3. Джейсон Браун (США) — 159,92.
  4. Александр Самарин (Россия) — 156,23.
  5. Кевин Аймо (Франция) — 150,16.
  6. Ромен Понсар (Франция) — 144,89.
  7. Денис Васильев (Латвия) — 138,96.
  8. Кейдзи Танака (Япония) — 136,97.
  9. Даниэль Самохин (Израиль) — 133,66.
  10. Боян Цзинь (Китай) — 129,48.

Итоговое положение:

  1. Нэтан Чен (США) — 271,58.
  2. Джейсон Браун (США) — 256,33.
  3. Александр Самарин (Россия) — 247,09.
  4. Дмитрий Алиев (Россия) — 237,82.
  5. Кевин Аймо (Франция) — 231,16.
  6. Ромен Понсар (Франция) — 229,86.
  7. Денис Васильев (Латвия) — 221,26.
  8. Кейдзи Танака (Япония) — 216,32.
  9. Боян Цзинь (Китай) — 208,89.
  10. Даниэль Самохин (Израиль) — 205,99.

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