Тяжеловеса из команды Хабиба нокаутировали в первом раунде дебюта в UFC – видео

Для Сергея Павловича это поражение стало первым за тринадцать боёв в профессиональной карьере.

Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович, входящий в команду чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, провёл дебютный бой в американском промоушен. Соперником 26-летнего россиянина стал 38-летний голландец Алистар Оверим по прозвищу Разрушитель, входящий в списки лучших бойцов этой весовой категории.

Бой в Пекине получился коротким и неравным: если сначала Павлович периодически даже попадал в корпус соперника руками в стойке, то после удачного тейкдауна от Оверима шансов россиянину не оставил. Поединок завершился техническим нокаутом: судья просто-напросто остановил избиение Павловича.

Для Оверима эта победа стала 44-й в карьере, ровно половину из них он одержал нокаутом. Павлович же впервые потерпел поражение: предыдущие 12 боёв для него неизменно заканчивались победами.