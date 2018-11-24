"Оренбург" вырвал победу у "Уфы" благодаря красивому голу — видео

Матч катился к нулевой ничьей, пока Алексей Сутормин не решился на удар из-за пределов штрафной в концовке матча.

Очередной матч 15-го тура РПЛ между "Оренбургом" и "Уфой" не мог похвастаться невероятный турнирной интригой или исключительным качеством футбола. Большую часть времени команды провели за борьбой: за территорию, инициативу и просто-напросто за мяч. Однако красивый дальний выстрел Алексея Сутормина раскрасил эту серую действительность матча в Оренбурге и принёс домашней команде победу.

Благодаря этой победе "Оренбург" поднялся на седьмую строчку в таблице, "Уфа" осталась в шаге от зоны вылета.

РПЛ, 15-й тур.

"Оренбург" — "Уфа" — 1:0.

Голы: Сутормин, 80' (1:0).

Турнирная таблица: