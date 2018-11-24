Фигуристы Синицина и Кацалапов пробились в финал Гран-при в танцах на льду

Российская пара фигуристов, выступающая в танцах на льду, Виктория Синицина и Никита Кацалапов сумела отстоять своё второе место на этапе Гран-при во Франции. До лидеров, которые установили очередной мировой рекорд, им дотянуться не удалось, однако и к себе россияне никого не подпустили. Их результат в произвольном танце — второе место: такой же был по итогам первого дня соревнований, такой же и итоговый.
Это позволило Никите Кацалапову и Виктории Синициной пробиться на главный старт сезона — финал Гран-при.
Гран-при, 6-й этап.
Internationaux de France.
Гренобль, Франция.
Танцы на льду.
Произвольный танец:
- Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция) — 132,65 — мировой рекорд
- Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) — 122,47
- Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 114,49
- Кейтлин Гавайек — Жан-Люк Бэйкер (США) — 111,62
- Мари-Жад Лорьо — Ромен Ле Гак (Франция) — 105,70
- Рэйчел Парсонс — Майкл Парсонс (США) — 103,03
- Бетина Попова — Сергей Мозгов (Россия) — 99,54
- Оливия Смарт — Адрия Диас (Испания) — 97,53
- Эллисон Рид — Саулиус Амбрулевичюс (Литва) — 93,50
- Аделина Галявиева — Луи Торон (Франция) — 90,84
Итоговое положение:
- Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция) — 216,78 — мировой рекорд
- Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) — 200,38
- Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 188,74
- Кейтлин Гавайек — Жан-Люк Бэйкер (США) — 181,47
- Рэйчел Парсонс — Майкл Парсонс (США) — 171,17
- Мари-Жад Лорьо — Ромен Ле Гак (Франция) — 170,64
- Оливия Смарт — Адрия Диас (Испания) — 165,69
- Бетина Попова — Сергей Мозгов (Россия) — 163,18
- Эллисон Рид — Саулиус Амбрулевичюс (Литва) — 153,27
- Аделина Галявиева — Луи Торон (Франция) — 146,05
- Популярные
- По времени