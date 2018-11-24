Фигуристы Синицина и Кацалапов пробились в финал Гран-при в танцах на льду

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Фигуристы Синицина и Кацалапов пробились в финал Гран-при в танцах на льду

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Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

На шестом этапе во Франции российская пара заняла второе место, уступив только хозяевам.

Российская пара фигуристов, выступающая в танцах на льду, Виктория Синицина и Никита Кацалапов сумела отстоять своё второе место на этапе Гран-при во Франции. До лидеров, которые установили очередной мировой рекорд, им дотянуться не удалось, однако и к себе россияне никого не подпустили. Их результат в произвольном танце — второе место: такой же был по итогам первого дня соревнований, такой же и итоговый.

Это позволило Никите Кацалапову и Виктории Синициной пробиться на главный старт сезона — финал Гран-при.

Гран-при, 6-й этап.

Internationaux de France.

Гренобль, Франция.

Танцы на льду.

Произвольный танец:

  1. Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция) — 132,65 — мировой рекорд
  2. Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) — 122,47
  3. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 114,49
  4. Кейтлин Гавайек — Жан-Люк Бэйкер (США) — 111,62
  5. Мари-Жад Лорьо — Ромен Ле Гак (Франция) — 105,70
  6. Рэйчел Парсонс — Майкл Парсонс (США) — 103,03
  7. Бетина Попова — Сергей Мозгов (Россия) — 99,54
  8. Оливия Смарт — Адрия Диас (Испания) — 97,53
  9. Эллисон Рид — Саулиус Амбрулевичюс (Литва) — 93,50
  10. Аделина Галявиева — Луи Торон (Франция) — 90,84

Итоговое положение:

  1. Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция) — 216,78 — мировой рекорд
  2. Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) — 200,38
  3. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 188,74
  4. Кейтлин Гавайек — Жан-Люк Бэйкер (США) — 181,47
  5. Рэйчел Парсонс — Майкл Парсонс (США) — 171,17
  6. Мари-Жад Лорьо — Ромен Ле Гак (Франция) — 170,64
  7. Оливия Смарт — Адрия Диас (Испания) — 165,69
  8. Бетина Попова — Сергей Мозгов (Россия) — 163,18
  9. Эллисон Рид — Саулиус Амбрулевичюс (Литва) — 153,27
  10. Аделина Галявиева — Луи Торон (Франция) — 146,05

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