Фигуристы Синицина и Кацалапов пробились в финал Гран-при в танцах на льду

На шестом этапе во Франции российская пара заняла второе место, уступив только хозяевам.

Российская пара фигуристов, выступающая в танцах на льду, Виктория Синицина и Никита Кацалапов сумела отстоять своё второе место на этапе Гран-при во Франции. До лидеров, которые установили очередной мировой рекорд, им дотянуться не удалось, однако и к себе россияне никого не подпустили. Их результат в произвольном танце — второе место: такой же был по итогам первого дня соревнований, такой же и итоговый.

Это позволило Никите Кацалапову и Виктории Синициной пробиться на главный старт сезона — финал Гран-при.

Гран-при, 6-й этап.

Internationaux de France.

Гренобль, Франция.

Танцы на льду.

Произвольный танец:

Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция) — 132,65 — мировой рекорд Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) — 122,47 Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 114,49 Кейтлин Гавайек — Жан-Люк Бэйкер (США) — 111,62 Мари-Жад Лорьо — Ромен Ле Гак (Франция) — 105,70 Рэйчел Парсонс — Майкл Парсонс (США) — 103,03 Бетина Попова — Сергей Мозгов (Россия) — 99,54 Оливия Смарт — Адрия Диас (Испания) — 97,53 Эллисон Рид — Саулиус Амбрулевичюс (Литва) — 93,50 Аделина Галявиева — Луи Торон (Франция) — 90,84

Итоговое положение: