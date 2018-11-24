Шанс на восьмое место для "Спартака". "Рубин" упустил победу в матче с "Анжи"

В игре 15-го тура Российской премьер-лиги подопечные Курбана Бердыева были лучше и даже вели в счёте, но в итоге уехали с Кавказа лишь с ничьей (1:1).

На 27-й минуте после необычно красивой комбинации для осеннего российского футбола отличился Игорь Калинин. Однако махачкалинцам сразу удалось восстановить равновесие усилиями Павла Долгова.

Во втором тайме ближе к голу были казанцы, и в нескольких моментах только чудом мяч не очутился в воротах Дюпина. Однажды его в суперпрыжке буквально из-под штанги достал Новосельцев.

Отметим, что матч в Каспийске не вызвал особого аншлага.

Однако он помимо ничьей принёс ещё один важный результат: теперь даже в случае снятия "Анжи" с чемпионата команды, которые набрали в матчах с ним очки, не будут их лишены. Если бы команда из Дагестана снялась до 15-го тура, то выигравший у неё "Спартак", к примеру, лишился бы трёх очков.

Но пока красно-белым задумываться можно лишь о восьмом месте. Ничья "Рубина", продолжившая пятиматчевую серию без побед, даёт на него шанс — если команда Олега Кононова завтра обыграет дома "Крылья Советов".

Чемпионат России. 15-й тур.

"Анжи" — "Рубин" — 1:1 (1:1).

Голы: Калинин, 28 (0:1). Долгов, 36 (1:1).

Турнирное положение:

1. "Зенит" — 31 очко (14 матчей).

2. "Краснодар" — 26 (14).

3. ЦСКА — 26 (15).

4. "Локомотив" — 25 (15).

...

8. "Рубин" — 21 (15).

...

15. "Анжи" — 14 (15).