Шанс на восьмое место для "Спартака". "Рубин" упустил победу в матче с "Анжи"

На 27-й минуте после необычно красивой комбинации для осеннего российского футбола отличился Игорь Калинин. Однако махачкалинцам сразу удалось восстановить равновесие усилиями Павла Долгова.
Во втором тайме ближе к голу были казанцы, и в нескольких моментах только чудом мяч не очутился в воротах Дюпина. Однажды его в суперпрыжке буквально из-под штанги достал Новосельцев.
Отметим, что матч в Каспийске не вызвал особого аншлага.
Однако он помимо ничьей принёс ещё один важный результат: теперь даже в случае снятия "Анжи" с чемпионата команды, которые набрали в матчах с ним очки, не будут их лишены. Если бы команда из Дагестана снялась до 15-го тура, то выигравший у неё "Спартак", к примеру, лишился бы трёх очков.
Но пока красно-белым задумываться можно лишь о восьмом месте. Ничья "Рубина", продолжившая пятиматчевую серию без побед, даёт на него шанс — если команда Олега Кононова завтра обыграет дома "Крылья Советов".
Чемпионат России. 15-й тур.
"Анжи" — "Рубин" — 1:1 (1:1).
Голы: Калинин, 28 (0:1). Долгов, 36 (1:1).
Турнирное положение:
1. "Зенит" — 31 очко (14 матчей).
2. "Краснодар" — 26 (14).
3. ЦСКА — 26 (15).
4. "Локомотив" — 25 (15).
...
8. "Рубин" — 21 (15).
...
15. "Анжи" — 14 (15).
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