Падение года. Медведева провалила Гран-при Франции и не попала в финал

По итогам произвольной программы российская фигуристка стала только пятой, в итоговом протоколе —четвёртой.

На шестом этапе Гран-при по фигурному катанию главным вопросом было, попадёт ли в финал Евгения Медведева. Две другие российские фигуристки, Елизавета Туктамышева и Алина Загитова, свои путёвки уже оформили. Медведевой же нужно было обязательно побеждать, чтобы ни от кого не зависеть. В крайнем случае — набирать 213,4 балла и надеяться на лучшее.

Однако Медведевой не удалось сделать ни того ни другого. После короткой программы она шла третьей, но уступила меньше полубалла, а потому шансы на победу всё ещё оставались существенными. Однако произвольная программа не задалась у фигуристки сразу же: сначала одно падение, потом второе. Как итог — лишь пятое место. И четвёртое в итоговом зачёте. А это значит, что Медведева в финал Гран-при не попадает.

Теперь её уход от Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру получит новую волну обсуждений. Конечно же, в негативном ключе. Ведь как так вышло, что фигуристка, чьему олимпийскому серебру расстроились все вокруг, теперь не может даже попасть в финал Гран-при?

Гран-при, 6-й этап.

Internationaux de France.

Гренобль, Франция.

Женщины.

Произвольная программа:

Рика Кихира (Япония) — 138,28 Брэди Теннелл (США) — 136,44 Маи Михара (Япония) — 134,86 Станислава Константинова (Россия) — 134,76 Евгения Медведева (Россия) — 125,26 Марин Хонда (Япония) — 123,24 Мария Сотскова (Россия) — 115,83 Мэ Беренис Мейте (Франция) — 107,16 Лорин Лекавалье (Франция) — 105,58 Алексия Паганини (Швейцария) — 99,63 Матильда Альготссон (Швеция) — 97,77 Леа Серна (Франция) — 94,18

Итоговое положение: