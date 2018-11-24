Падение года. Медведева провалила Гран-при Франции и не попала в финал

На шестом этапе Гран-при по фигурному катанию главным вопросом было, попадёт ли в финал Евгения Медведева. Две другие российские фигуристки, Елизавета Туктамышева и Алина Загитова, свои путёвки уже оформили. Медведевой же нужно было обязательно побеждать, чтобы ни от кого не зависеть. В крайнем случае — набирать 213,4 балла и надеяться на лучшее.
Однако Медведевой не удалось сделать ни того ни другого. После короткой программы она шла третьей, но уступила меньше полубалла, а потому шансы на победу всё ещё оставались существенными. Однако произвольная программа не задалась у фигуристки сразу же: сначала одно падение, потом второе. Как итог — лишь пятое место. И четвёртое в итоговом зачёте. А это значит, что Медведева в финал Гран-при не попадает.
Теперь её уход от Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру получит новую волну обсуждений. Конечно же, в негативном ключе. Ведь как так вышло, что фигуристка, чьему олимпийскому серебру расстроились все вокруг, теперь не может даже попасть в финал Гран-при?
Гран-при, 6-й этап.
Internationaux de France.
Гренобль, Франция.
Женщины.
Произвольная программа:
- Рика Кихира (Япония) — 138,28
- Брэди Теннелл (США) — 136,44
- Маи Михара (Япония) — 134,86
- Станислава Константинова (Россия) — 134,76
- Евгения Медведева (Россия) — 125,26
- Марин Хонда (Япония) — 123,24
- Мария Сотскова (Россия) — 115,83
- Мэ Беренис Мейте (Франция) — 107,16
- Лорин Лекавалье (Франция) — 105,58
- Алексия Паганини (Швейцария) — 99,63
- Матильда Альготссон (Швеция) — 97,77
- Леа Серна (Франция) — 94,18
Итоговое положение:
- Рика Кихира (Япония) — 205,92
- Маи Михара (Япония) — 202,81
- Брэди Теннелл (США) — 197,78
- Евгения Медведева (Россия) — 192,81
- Станислава Константинова (Россия) — 189,87
- Марин Хонда (Япония) — 188,61
- Мария Сотскова (Россия) — 177,59
- Мэ Беренис Мейте (Франция) — 168,02
- Лорин Лекавалье (Франция) — 157,24
- Алексия Паганини (Швейцария) — 156,51
- Леа Серна (Франция) — 149,49
- Матильда Альготссон (Швеция) — 146,35
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