"Я признаю свою слабость – она в голове". Медведева объяснила свой провал

Российская фигуристка заявила, что все её проблемы во время этапов Гран-при носят исключительно психологический характер.

Евгения Медведева, не попавшая в финал Гран-при по фигурному катанию, прокомментировала своё выступление во Франции. На шестом этапе россиянка стала лишь четвёртой, хотя для отбора на главный старт года ей было необходимо лишь побеждать.

— Половиной сегодняшнего дня я довольна — тренировкой. Это значит, что на публике я могу делать весь свой контент. Но то, что случилось в произвольной... Это исключительно ментальная проблема. Я признаю свои ошибки, я не тот человек, который отнекивается. Я признаю свою слабость — она в голове.

Программу мы усложнили, что тоже повлияло на сегодняшний результат. Теперь настало время работать над головой. Будем работать над этим, до чемпионата России осталось приличное время. Можно всё исправить. И не забывать про тело, — заявила Медведева.

Падение года. Медведева провалила Гран-при Франции и не попала в финал

Россию в финальном этапе представят три фигуристки: олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова, чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева, призёр этапов серии Гран-при Софья Самодурова.

Финал Гран-при будет представлять своего рода матч между сборными России и Японии. Потому что помимо трёх наших соотечественниц другие три вакантных места заняли именно представительницы Страны восходящего солнца: Сатоко Мияхара, Рика Кихира и Каори Сакамото.

Финал пройдёт с 5 по 9 декабря в канадском Ванкувере.