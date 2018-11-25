Фигуристка Медведева: Не ожидала такого количества ненависти!

Российская спортсменка, которая не смогла пробиться в финал Гран-при, рассказала о критике в свой адрес.

Фигуристка Евгения Медведева была готова к критике со стороны общественности. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

— Мне ещё нужно научиться жить с тем давлением, которое на меня сейчас оказывается. Хотя я была готова к обсуждениям, осуждениям, что люди будут из-за угла наговаривать, какая я плохая или хорошая. Понимала, что люди разделяться на два лагеря, — приводит слова Медведевой "Р-Спорт".

Также Евгения отметила, что не ожидала негатива в большом количестве.

— Честно говоря, я не ожидала, что всё это будет в таком количестве. И особенно такого количества ненависти. Поэтому меня и нет в социальных сетях. Их ведёт агент, — призналась фигуристка. — Мне очень помогают мои родные и близкие друзья, но обойти это всё равно сложно будет. Нужно просто привыкнуть и научиться не обращать внимания на это.

Напомним, Медведева стала четвёртой во Франции и не смогла пробиться в финал Гран-при. После выступления 19-летняя спортсменка призналась, что "все проблемы у неё в голове".