От допинга к победам. Гонку на КМ по лыжам выиграла скандальная норвежка

В раздельной гонке на 10 километров классическим стилем в финской Руке победила Тереза Йохауг, вернувшаяся в лыжные гонки после дисквалификации за употребление клостебола. Для неё это был первый официальный международный старт после двух лет вне спорта.

Норвежская лыжница заявляла, что запрещённый препарат попал в её организм через мазь для губ. Расследование сопровождалось судебными спорами вокруг срока наказания, сама Йохауг встретила новость плачем на пресс-конференции, однако всё же взяла на себя ответственность за ошибку.

Лучшая из россиянок — победительница вчерашнего спринта Юлия Белорукова на пятом месте с 55-секундным отставанием. Серебро и бронза у шведок Шарлотты Калла и Эббы Андерссон соответственно.

Напомним, вчера российские лыжники выиграли в Финляндии сразу два спринтерских старта — и мужской, и женский.