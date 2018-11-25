"Спартак" одержал победу в первом матче Кононова

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"Спартак" одержал победу в первом матче Кононова

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Красно-белые победили самарские "Крылья Советов" со счётом 3:1 в матче 15-го тура чемпионата России.

Счёт в матче между московским "Спартаком" и самарскими "Крыльями Советов" на стадионе "Открытие-Арена" открыли гости поля. Автором первого гола стал Сергей Корниленко.

Однако футболисты "Спартака" проявили волю к победе и смогли забить два гола за минуту. Отличились Софьян Ханни и Лоренсо Мельгарехо.

А в самой концовке встречи Адриано сделал счёт на табло 3:1. "Спартак" одержал победу в первом матче под руководством Олега Кононова и теперь занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. У них 22 очка, как у "Урала" и "Оренбурга".

РПЛ. 15-й тур.

"Спартак" — "Крылья Советов" — 3:1.

Голы: Корниленко, 49' (0:1), Ханни, 60' (1:1), Мельгарехо 61' (2:1), Адриано, 90' (3:1).

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