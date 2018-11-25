Встречаем русского короля лыж! Большунов взял второе золото на Кубке мира

21-летний россиянин Александр Большунов с большим преимуществом выиграл гонку классическим стилем на 15 километров, "привезя" ближайшему сопернику — норвежцу Иверсену — 19,5 секунды. Третье место у шведа Хальфварссона (+21,2). Вчерашний соперник по спринту норвежец Йоханнес Клебо — лишь девятый в 48 секундах. На пятом и шестом местах ещё два представителя России — Андрей Ларьков и Максим Вылегжанин.

Вчера Большунов выиграл у Клебо финиш в спринте, и тот проигнорировал церемонию фотографирования и жёстко прокомментировал случившееся на пресс-конференции. Большунов укрепил своё преимущество в общем зачёте сезона и следующую неделю будет пребывать в статусе лидера Кубка мира.