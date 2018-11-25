Несколько раз перевернулся. Гонщик "Формулы-1" попал в жуткую аварию — видео

Гран-при Абу-Даби начался с жуткой аварии. Уже в первом круге гонщик из Renault Нико Хюлькенберг после того, как задел колесо болида Романа Грожана (Haas), несколько раз перевернулся и влетел в отбойник. Видео с эпизодом появилось в Сети.
It just highlights the danger of the sport!#AbuDhabiGP #F1 #C4F1 #SkyF1pic.twitter.com/Ee7j0IlfSa— Grant Rivers ️ (@SnowAndBeach) 25 ноября 2018 г.
Гонщик сразу же после аварии вышел на связь по радио, сообщив, что с ним всё в порядке. Однако самостоятельно покинуть болид не смог. На помощь ему пришли маршалы. После инцидента гонка возобновилась, но уже без Хюлькенберга.
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