Несколько раз перевернулся. Гонщик "Формулы-1" попал в жуткую аварию — видео

Страшная авария произошла на первом круге заключительной гонки сезона. Пилот Renault перевернулся после столкновения с соперником.

Гран-при Абу-Даби начался с жуткой аварии. Уже в первом круге гонщик из Renault Нико Хюлькенберг после того, как задел колесо болида Романа Грожана (Haas), несколько раз перевернулся и влетел в отбойник. Видео с эпизодом появилось в Сети.

Гонщик сразу же после аварии вышел на связь по радио, сообщив, что с ним всё в порядке. Однако самостоятельно покинуть болид не смог. На помощь ему пришли маршалы. После инцидента гонка возобновилась, но уже без Хюлькенберга.