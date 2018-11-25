Сыграл на слабостях. "Зенит" победил "Ростов" и стал чемпионом первого круга

В матче 15-го тура чемпионата России с непростым соперником "Зенит" одержал уверенную победу и завершил первый круг премьер-лиги с надёжным отрывом от "Краснодара" в 5 очков.

Матч "Зенита" с "Ростовом" наверняка был надеждой всех московских команд и "Краснодара", который за несколько часов до стартового свистка в Петербурге взял лёгкие три очка в игре с "Арсеналом". Карпин уже выбил Семака из Кубка России дома и теперь вполне мог дать бой в гостях. Опасения в отношении контратак ростовчан явно показал и тренер "Зенита", выставивший на игру трёх центральных защитников — Анюкова, Мевлю и Ивановича. По флангам необычно расположились Мак и Кузяев. Южане же явно приехали играть от обороны и на первых минутах отдали мяч и откатились к своим воротам.

Первый гол мог быть забит уже на 4-й минуте с углового, но Песьяков успел выставить руки до линии ворот. Пропустил "Ростов" снова с аута, как уже было в недавних встречах с "Локомотивом" и "Краснодаром" (там дончанам "закинули" с аутов сразу два гола). Кажется, для Валерия Карпина это реальная проблема — серия единоборств привела к тому, что Дриусси просто расстрелял прямоугольник 7,32х2,44.

Дзюба исправно здорово работает наверху и скидывает партнёрам мячи. Что с ним делать, в России так пока придумать никто не может. Наверное, стоит спросить у шведов и уехавшего от нас Гранквиста.

Уже не в первый раз при Семаке после гола "Зенит" постепенно поделился инициативой, твёрдо зацементировав подходы к штрафной. "Ростов" перешёл на план Б и принялся палить по воротам из-за штрафной. Гулиев даже достал перекладину, но этого не хватало. Семак тоже не дремал и умудрился на пару секунд как будто вернуться на поле и перехватить мяч у ростовчан. Это не преувеличение — после очередного вброса из аута Паршивлюка Семак блокировал игрока гостей, а тот не смог принять пас. Блокировал невольно, но мяч для своей команды отвоевал.

Однако попытки ростовчан (и весьма неплохие) поиграть в неестественные для них позиционные атаки обернулись голом в их же ворота. Быстрый ответ и проход по флангу Дриусси — и Ерохин практически из той же точки бьёт в угол, не оставляя шансов Песьякову.

На два гола "Ростов" наиграть по такому матчу не мог. Но неугомонный Гулиев должен был наиграть хотя бы на что-то, и он выбрал удаление. Молодой ростовчанин не успел за мячом и прямой ногой врезал Мевле в голеностоп. А получив вторую жёлтую, ушёл с поля.

"Зенит" же спокойно довёл игру до победы 2:0. Первый круг чемпионата официально завершён — петербуржцы выиграли его с пятиочковым преимуществом над "Краснодаром". Впереди ещё несколько матчей до зимнего перерыва, но по такой игре сократить отставание будет сложно. "Ростов" же серьёзно осложняет себе борьбу за еврокубки — конкуренция в еврозоне сейчас сумасшедшая.

Чемпионат России. 15-й тур

"Зенит" — "Ростов" — 2:0 (1:0)

Голы: Дриусси, 11, Ерохин, 63. Удаление: Гулиев, 81

Турнирное положение после 15 туров:

1. "Зенит" — 34 очка

2. "Краснодар" — 29

3. ЦСКА — 26

4. "Локомотив" — 25

5. "Ростов" — 23

6. "Урал" — 22

7. "Спартак" — 22

8. "Оренбург" — 22

9. "Рубин" — 21

10. "Ахмат" — 19

11. "Арсенал" — 17

12. "Динамо" — 16

13. "Крылья Советов" — 14

14. "Уфа" — 14

15. "Анжи" — 14

16. "Енисей" — 9