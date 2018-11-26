"Дно пробито, пора отталкиваться!" Ягудин — о поражении Медведевой в Гран-при

Прославленный российский фигурист, олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин в эксклюзивном интервью Лайфу рассказал о причинах провала Евгении Медведевой на Гран-при Франции, который не позволил 19-летней россиянке выйти в финал турнира.

— Алексей, что не так с Евгенией Медведевой, как объясните провал на Гран-при Франции? Всё-таки не может адаптироваться к новому тренеру Брайану Орсеру?

— Специально включили трансляцию на выходных, конечно, и мы с женой болеем, переживаем за Женю, как и за других наших, они нам как родные. Смотрел не раз видео её тренировок, некоторые отрывки разминок. То что я видел вчера на соревнованиях — это абсолютно другая Женя Медведева. Безусловно, нужно время для того, чтобы адаптироваться к новому тренеру. Я тоже переходил к другому тренеру, но весной, у меня было достаточно времени. И я уходил к Татьяне Анатольевне Тарасовой, да, мы тренировались в Америке, но многие аспекты процесса были схожи с тем, что у нас было с Алексеем Николаевичем Мишиным. Что-то мы интегрировали из североамериканского катания, но в целом таких изменений, как у Медведевой, у меня не было.

Она переехала в другую страну, и в этом я вообще не вижу проблемы, в отличие от многих, кто начал обвинять её, мол, изменила стране… России она не изменяла. Но да, так сложились обстоятельства, что она тренируется теперь с Брайаном Орсером. В Северной Америке совсем другая система подготовки спортсменов. Тем более если сравнивать с той выстроенной системой, которая есть у Тутберидзе. Брайан Орсер — это значит, что всё по-другому.

Современное фигурное катание — это в первую очередь прыжки. И что я вижу: Медведева на тренировках и во время соревнований — это два разных человека. Абсолютная лёгкость во всех элементах перед выступлением и тяжесть во время проката. У меня только одно объяснение — психология, боязнь проиграть, колоссальное желание как можно быстрее доказать миру, что она не ошиблась с переходом. Это разрушает Женю. К сожалению, женщины более подвержены окружающим событиям. И Медведева, и Загитова, конечно, читают то, что про них пишут, отзывы людей. Евгении сейчас 19 лет, не 16 и не 17, мы тоже в том возрасте подростками выходили на любой лёд и выступали в любых условиях, потому что всё равно было. У Жени уже начинается этот прессинг: "Я ещё могу, мне надо доказать, я не ошиблась". У молодых учениц Этери Тутберидзе такого нет. Плюс не будем забывать, что Женя вела за собой всё женское фигурное катание на протяжении двух лет, это достаточно долгий период.

Всё идёт от головы. От боязни сделать что-то не так, после чего начнутся комментарии: "Вот, ты виновата, что уехала в свою Канаду, теперь получай".

— С Брайаном получилось поговорить, когда он приезжал на Гран-при России? Он понимает эту ситуацию?

— Да, мы беседовали. Я ему сказал, что сейчас наблюдается ситуация, как в 2002 году, когда Плющенко был против Ягудина, что всё равно одни будут за одних, другие за других. И СМИ сейчас, конечно, будут на этой почве нагнетать, к гадалке не ходи. Для них это прикольно. Я пожелал ему удачи в работе с Женей, на что он ответил, что сейчас не будет результата, над которым они работают, нужно время.

Повторюсь, я уходил к русскому тренеру, а там другой менталитет, другие отношения между тренером и фигуристом. Они хорошие катальщики, на скольжение обращают внимание, то есть сместились акценты. Бывает, что у взрослеющих фигуристок мозжечок ещё не понимает, что смещается центр тяжести из-за смены формы. Вот у Жени тоже такие перемены, нужно время, чтобы почувствовать себя как рыба в воде. Никто не говорил, что будет легко, — ни Загитовой, ни Медведевой. На пятки уже японки наступают, они спокойно прыгают два тройных акселя подряд. А Женя сейчас как будто вышла из поезда подышать свежим воздухом. И пусть она им подышит, а затем зайдёт обратно и помчится быстрее экспресса.

Желаю ей поскорее обрести себя в этой новой среде с новым тренером. Она может гораздо больше.

— Для Загитовой хорошо, что Медведевой не будет в финале Гран-при?

— С одной стороны, и даже большей стороны — это положительный момент, конечно, без сильных соперниц, да ещё таких, легче. С другой — может расхолаживать. Но у команды Загитовой другой подход. Ей без разницы, откатать на тренировке или соревнованиях. Она за разминку может прыжков пятнадцать прыгнуть. Думаю, Загитова не обращает на это внимания. Потерял ли мир фигурного катания от неучастия Медведевой в финале Гран-при? Возможно. Но слабых соперниц там не бывает, как правило, собиралась вся элита.

И тем не менее — все смотрят на чемпионаты Европы и мира и Олимпиады. На мой взгляд, это даже может оказаться к лучшему, что она не отобралась, — будет спокойно готовиться к чемпионату России. Вот там будет конкуренция похлеще, чем на чемпионате мира.

— А сколько у Евгении времени на отыгрыш? Ведь чемпионат России уже в декабре, а от него зависит попадание и на другие турниры.

— Глобально у Медведевой времени уже нет. Ей надо на каждом старте показывать, что она двукратная чемпионка мира. В той ситуации, которая сейчас сложилась в женском одиночном катании, она действительно может и не попасть в сборную. Может быть, нынешняя ситуация позволит Медведевой сейчас прийти в себя, отдохнуть. Дно уже пробито, теперь надо отталкиваться и только наверх.

Падение года. Медведева провалила Гран-при Франции и не попала в финал