Почти 50 тысяч за матч! "Зенит" стал самой посещаемой командой первого круга РПЛ

Второе и третье места по среднему количеству болельщиков на трибунах заняли "Спартак" и "Ростов".

В чемпионате России по футболу миновала ровно половина дистанции — 15 туров. По её итогам лидером турнирной таблицы остаётся санкт-петербургский "Зенит", оторвавшийся от ближайшего преследователя на пять очков. Кроме того, питерцы лидируют и по средней посещаемости — на новую арену в среднем приходит 49 774 болельщика за матч.

Отрыв у "Зенит" по этому компоненту ещё больше: 18 с лишним тысяч. Второе место занимает "Спартак", средняя посещаемость матчей московской команды в первой половине сезона — 31 393 человека. Тройку лидеров замкнул "Ростов" с почти круглой цифрой — 30 001 болельщик.

Хуже всего дела с посещаемостью обстоят у "Енисея" (9025), "Динамо" (7758), "Уфы" (6816), "Оренбурга" (5664) и "Анжи" (5466). Только в случае с "Оренбургом" это напрямую не связано с результатами команды: она идёт на высоком восьмом месте в чемпионате.