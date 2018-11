Лидер сборной Аргентины и "Барселоны" Лионель Месси опубликовал у себя в "Инстаграме" две видеозаписи, где танцуют его сыновья.

Футболист Лионель Месси показал, как его сыновья Тьяго, Матео и Чиро зажигают дома под известную песню I’m sexy and I know it. На одном видео танцует только его шестилетний сын Тьяго.

Публикация от Leo Messi (@leomessi) 25 Ноя 2018 в 12:08 PST

А на другом — сразу три мальчика. Трёхлетний Матео помогает танцевать восьмимесячному Чиро.

Публикация от Leo Messi (@leomessi) 25 Ноя 2018 в 12:11 PST

Отметим, что первое видео всего за несколько часов набрало более 10 миллионов просмотров, а второе — практически 8 миллионов.