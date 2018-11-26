Алонсо ушёл из "Ф-1", чтобы стать величайшим в истории. Ему остался один шаг

Легендарный испанский пилот Фернандо Алонсо вчера провёл свою последнюю гонку в "Формуле-1". По этому случаю все выходные Абу-Даби стоял на ушах: все очень волновались и не могли поверить, что испанец действительно покинет паддок. Переживал и сам Алонсо, но внешне всё же сохранял спокойствие: он понимал, что уходит не потому, что сдался, а ради более великой цели. Лайф рассказывает о наполеоновских планах великого испанца.

После финальной гонки сезона на стартовой прямой трассы "Яс Марина" в Абу-Даби нарисовалась трогательная для любого болельщика "Формулы-1" картина: три великих чемпиона "крутят жуков" для болельщиков.

Хэмилтон, Феттель и Алонсо — страшно подумать, 11 чемпионских титулов на троих! Вот только если британец и немец — многократные чемпионы последних лет, которые и в этом году разыграли титул между собой, то испанец уже давным-давно не был в этой компании. С момента последней победы Фернандо в "Формуле-1" прошло уже долгих пять лет, а с завоевания последнего чемпионства — и вовсе кошмарных 12.

Если бы кто-то в 2006 году сказал, что второй подряд титул 25-летнего Фернандо Алонсо окажется для него последним, над ним бы откровенно посмеялись. Испанец в середине нулевых стал настоящим глотком свежего воздуха для застоявшегося от кучи чемпионств Ferrari и Михаэля Шумахера мира "Формулы-1". Алонсо стал тем, кто лично прервал гегемонию великого "Красного барона", причём абсолютно чисто и по делу, доказывая своё превосходство над легендарным немцем непосредственно на трассе.

Тогда многие считали, что именно Алонсо сможет когда-либо добраться до великого рекорда Михаэля — семи чемпионских титулов. Однако судьба распорядилась совсем иначе. Испанец так и не смог выиграть даже третий титул, хотя как минимум трижды был от него на расстоянии вытянутой руки. И теперь, когда он стоит рядом с четырёхкратным чемпионом Феттелем и пятикратным чемпионом Хэмилтоном, даже им самим неловко за то, что у них побед значительно больше. Каждый из них понимает: будь у испанца равная машина, он бы не оставил им шансов. Но Алонсо большую часть карьеры был вынужден сражаться с собственным болидом. Такова грустная судьба великого чемпиона.

"Формула-1" устроила для Фернандо грандиозные проводы: все вокруг только и говорили о великой карьере испанца, напоминали о его победах и рекордах, команда McLaren выпустила специальную серию футболок и раскрасила болид в цвета испанского флага. Сам Фернандо тоже поучаствовал. Оставил трогательное послание самому себе из молодости:

Но гораздо важнее другое видео. В нём Алонсо объясняет, что он прежде всего — гонщик. Гонщик до мозга костей, который всегда летит вперёд не только за победой в гонке, но и за тем, чтобы стать лучше в жизни.

В этом весь Алонсо. Это человек, готовый ехать на машине с одной гонки на другую, гоняться всегда и везде. Он стал первым и единственным чемпионом мира из Испании и нанёс на карту скромный городок Овьедо на севере страны как раз потому, что никогда не сдавался и всегда пытался стать лучше. Практически каждый первый гонщик, руководитель команды или просто фанат говорит, что Алонсо — лучший пилот в истории "Формулы-1".

Однако количество побед и титулов явно не соответствует грандиозному таланту испанца. Он это прекрасно понимает и даже в 37 лет не теряет надежды ещё более чётко вписать своё имя в историю... даже не "Формулы-1", а всего автоспорта в целом. Именно поэтому в голове Алонсо появился гениальный план. Следуя ему, Фернандо и решил окончательно расстаться с "Королевскими гонками". Именно поэтому он был так спокоен относительно своего ухода. Он понимает: дело ещё не сделано.

Поскольку добраться до великого достижения Шумахера Фернандо не удалось, он замахнулся на нечто ещё более невероятное и, кажется, недостижимое в современных условиях. Но для Алонсо нет ничего невозможного. Он хочет стать величайшим гонщиком в истории и завоевать "тройную корону автоспорта".

Этот титул не является официальным, но его мифическая привлекательность таинственным образом манит всех амбициозных чемпионов. Завоевание этой самой "тройной короны" — автоматический пропуск на самую вершину гоночного Олимпа, даже выше "простых" побед в "Формуле-1". Именно это теперь цель Алонсо.

Чтобы стать королём, нужно выиграть Гран-при Монако в "Формуле-1", гонку на выносливость "24 часа Ле-Мана" и кольцевой заезд "500 миль Индианаполиса". Три этих гонки считаются самыми престижными во всём автоспорте, а тот, кому удаётся выиграть их все, сразу же получает на голову сакральную корону. За всю историю это удалось сделать лишь одному человеку — британцу Грэму Хиллу, который выступал в "Формуле-1" в 60–70-е годы. С тех пор никто так и не смог приблизиться к этому заветному трофею.

После перехода в McLaren Алонсо осознал, что проект, на который он сделал ставку под конец своей славной карьеры, не выгорел. Голубая мечта испанца о третьем чемпионском титуле сломалась, как и мотор некогда великой команды в каждой второй гонке. Испанец боролся до конца и выжимал максимум из машины, как он обычно делал на протяжении всей своей карьеры, но на этот раз даже таких титанических усилий оказалось недостаточно.

Тогда Фернандо и задумался о "тройной короне". В 2017 году он попробовал свои силы в гонке "Инди-500", но снова подвёл McLaren — у Алонсо сломалась машина, и он не добрался до финиша. Уже этим летом испанец отправился покорять Ле-Ман и блестяще справился с первой же попытки! В составе экипажа испанец выиграл престижнейшую гонку на выносливость.

Устав мучиться на кошмарном болиде McLaren в "Формуле-1", Алонсо решил окончательно сконцентрироваться на своей финальной цели — победе в "Инди-500". Сезон 2019 года в "Формуле-1" Фернандо точно пропустит. Он уже заявился на гонку в Индианаполисе, которая пройдёт в мае. Причём поедет он снова на McLaren. И, если на этот раз машина его не подведёт и Алонсо, как целый ряд бывших гонщиков "Ф-1", сможет победить на легендарном кольце, он наконец-то официально задокументирует своё величие.

Я не знаю, вернусь ли в "Ф-1". Сейчас мне нужны перерыв и новые испытания. Я хочу побороться за "тройную корону". Может быть, в 2020 году я вернусь, а может, и не захочу этого. Фернандо Алонсо Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Душевные метания Алонсо понятны. Сейчас за его плечами карьера, в которой он выиграл много, но намного меньше, чем мог и хотел. Но если в 2019-м он осуществит мечту и примерит "тройную корону", то наверняка его эмоционального подъёма хватит, чтобы вернуться в "Формулу-1", а удачи — чтобы наконец-то получить в своё распоряжение достойную машину, а всего вместе — чтобы показать всему миру чистое искусство пилотажа, помноженное на результат.

В прагматичную эпоху прогресса и безопасности, когда машины у лидеров практически не ломаются и большую часть успеха решает качество болида, в "Формуле-1" Алонсо оставался последним гоночным романтиком, который всегда и везде демонстрировал всем, что машина — это ещё не всё, главное — кто ей управляет. Вперёд за "тройной короной", чемпион! И третий титул всё ещё ждёт.