"Локомотиву" грозят серьёзные санкции из-за букмекеров

Московский "Локомотив" чуть не попал под серьёзные санкции из-за связи с букмекерами. Об этом сообщает телеграм-канал "Мутко против". Во время матча Кубка России против красноярского "Енисея" в вип-зоне выдавали стаканчики, на которых была реклама одной букмекерской конторы. Всё бы ничего, но титульным спонсором Кубка России по футболу уже многие годы является букмекерская контора "Олимп", которую и не устроила реклама своего прямого конкурента.

Сообщается, что после матча представители РФС сделали выговор руководству железнодорожников. В случае повторения "Локомотиву" будут грозить санкции.