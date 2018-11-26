"Конкуренция и деньги". Нурмагомедов рассказал, почему хочет бой с Мейвезером

Российский боец ММА принял участие в пресс-конференции в Москве, посвящённой выходу автобиографической книги "Khabib Time". Там он ответил на многие интересующие всех вопросы.

Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему хочет бой против американца Флойда Мейвезера.

— Скажем так, и для наследия, и в денежном плане, и в плане конкуренции поединок с Мейвезером будет интересным. Людям нравится смотреть, как падает чемпион. Ведь когда чемпион постоянно побеждает, это никому не интересно. Флойд одержал 50 побед в боксе. Он, как и я, непобеждённый, поэтому этот бой будет вдвойне интересным, — отметил Нурмагомедов.

Также он не исключил, что у него может состояться перемирие с Конором Макгрегором.

— Мы как поругались с Макгрегором, так можем и помириться. Всё возможно. Время покажет. Отвечать ему такими же словами, как он, я не могу. Это грязно. Поэтому я ответил как умею — в октагоне. Простить его? Кто мы такие, чтобы не прощать друг друга, когда даже Всевышний за всё прощает нас? — отметил он.