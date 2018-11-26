Иньеста и Подольски приняли участие в массовой драке во время матча — видео

Знаменитые футболисты стали участниками беспорядков во время игры чемпионата Японии.

Очередной матч чемпионата Японии по футболу завершился массовой дракой. Встреча команд "Симидзу С-Палс" и "Виссел Кобе" катилась к победе первых, пока вратарь гостей не сравнял счёт на 14-й добавленной минуте — 3:3. После этого прозвучал финальный свисток, и тут же на поле стало жарко. Команды устроили массовую потасовку. В ней поучаствовали и два чемпиона мира — немец Лукас Подольски и испанец Андрес Иньеста — выступающие за "Виссел Кобе".

Пока лига не приняла решение о штрафных санкциях. Команда Подольски и Иньесты идёт на 11-м месте в чемпионате Японии после 33 туров.