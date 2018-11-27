Овечкин вышел на 15-е место по голам в истории НХЛ

33-летний российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" отличился голом в матче против "Нью-Йорк Айлендерс".

"Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" со счётом 4:1 в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Один из голов на свой счёт записал Александр Овечкин. Для российского форварда это уже 625-я шайба в НХЛ, что позволяет ему подняться на 15-е место по количеству голов в истории сильнейшего чемпионата в мире.

Такое же количество шайб на счету у канадцев Джерома Игинлы и Джо Сакика, которые уже завершили свои профессиональные карьеры. Лидером этого рейтинга является Уэйн Гретцки (Канада), который забросил 894 шайбы.