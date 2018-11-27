"Динамо" проведёт первый матч на новом стадионе в марте против "Спартака"

Как стало известно, реконструированный стадион московского "Динамо" в Петровском парке получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Управляющая компания "Динамо".

Отмечается, что первый футбольный матч планируется провести в марте будущего года. Соперником бело-голубых будет московский "Спартак". Точная дата этой встречи будет известна после того, как утвердят календарь игр чемпионата России.

Напомним, что стадион более 10 лет находился на реконструкции. Теперь он будет носить новое название "ВТБ Арена — Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина".