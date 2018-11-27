Знарок станет консультантом сборной России

Отмечается, что известный специалист будет работать с национальными командами разных возрастов.

Известный тренер Олег Знарок в ближайшее время займёт должность главного консультанта сборной России по хоккею. В его обязанности будет входить наблюдение за играми и тренировочным процессом всех сборных различных возрастов: до 16, до 17, до 18 и главной команды. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник.

Напомним, что после Олимпиады в Пхёнчхане, где наша сборная под руководством Знарка сенсационно завоевала золотые медали, 55-летний тренер покинул национальную команду и петербургский СКА.