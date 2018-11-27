Олимпийский чемпион Тищенко: В США любят русских боксёров

В интервью Лайфу российский боксёр поделился своими эмоциями от победы над Кристианом Марискалем на турнире в США.

В минувшие выходные на вечере бокса в Атлантик-Сити (США) олимпийский чемпион Евгений Тищенко нокаутировал мексиканца Кристиана Марискаля во втором раунде. Для 27-летнего россиянина это был третий поединок в профессиональном боксе. Специально для Лайфа боксёр рассказал, когда его вновь ждать на ринге.

— Hello, — начинает Евгений разговор по телефону. — Привыкаю к обстановке. Говорю на английском! (Смеётся.)

— Судя по всему, настроение у вас отличное?

— Настроение очень хорошее — даже праздничное. Тут ещё и погода отличная. Ни на что не жалуюсь!

— Вы нокаутировали Марискаля достаточно быстро. Это был такой план или всё же настраивались на полный бой?

— Мы всегда настраиваемся на полный бой. На самом деле всё получилось достаточно неожиданно, потому что он был нокаутирован первым точным ударом. У меня такое впервые в профессиональной карьере. Но это как раз тот опыт, который сейчас мне необходим. Дальше соперники будут ещё сильнее. Так что самое интересное только начинается!

— Расскажите, как американская публика встречала вас?

— На самом деле тут любят русских, тем более боксёров. Я уже не в первый раз в США, и атмосфера всегда очень дружелюбная. Из-за того, что тут другой менталитет, приятно и интересно проводить бои. Плюс и организация на уровне. Хотя у нас в России шоу организовывают не хуже, а в некоторых моментах даже и лучше.

— Российские болельщики были?

— Да, кто-то специально приехал за Бивола поболеть (в главном бою вечера Дмитрий Бивол победил Жана Паскаля и сохранил титул чемпиона WBA. — Прим. Лайфа), а кто-то за узбекский боксёров. Так что русскоязычных было много и их было слышно. Как оказалось, в Нью-Йорке вообще большая узбекская диаспора. Многие приехали на этот вечер бокса.

— После боя с соперником говорили?

— Нет, я вообще не имею привычки разговаривать с противниками. Что мне с ним обсуждать?

— Уже понятно, когда состоится ваш следующий бой?

— Будем ориентироваться на февраль будущего года. Поединок пройдёт либо также здесь в США, либо у нас в Екатеринбурге на турнире RCC. Но, скорее всего, всё-таки в России.

— Когда возвращаетесь домой?

— Думаю, где-то через неделю. Сейчас нужно немного отдохнуть от боя и эмоционально успокоиться, а потом уже поеду в Россию.