Тутберидзе о Медведевой: Повышенное внимание? Она же двукратная чемпионка мира!

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Тутберидзе о Медведевой: Повышенное внимание? Она же двукратная чемпионка мира!

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Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

Бывший тренер российской фигуристки кратко прокомментировала повышенный ажиотаж вокруг бывшей подопечной.

Экс-наставник обладательницы олимпийского серебра по фигурному катанию Евгении Медведевой Этери Тутберидзе прокомментировала неудачу бывшей подопечной на этапе Гран-при и агрессию со стороны болельщиков.

— Я не буду комментировать, похоже это на травлю или нет. Почему вокруг неё такой ажиотаж? Может, потому что она двукратная чемпионка мира? — заявила Тутберидзе.

Напомним, что Евгения Медведева заняла лишь четвёртое место на этапе Гран-при во Франции и не попала в финал. Сама фигуристка объяснила это психологическими проблемами, а затем пожаловалась на травлю в социальных сетях.

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