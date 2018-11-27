Невозможное возможно. Что нужно ЦСКА для выхода в плей-офф Лиги чемпионов?

После четырёх туров армейцы не потеряли шансов на выход из сложнейшей группы Лиги чемпионов. ЦСКА героически победил "Реал" и дал бой "Виктории", что позволяет ему до сих пор держаться на плаву. При определённом раскладе красно-синие могут оставить за бортом лучший клуб в истории турнира. Лайф рассказывает, что для этого должно произойти.

Сумасшедшая ничья с "Викторией" в Чехии, невероятная победа над "Реалом" дома, а затем два обидных поражения от "Ромы". После четырёх туров московский ЦСКА не смотрится лишним в самой сложной группе Лиги чемпионов, но и откровенным фаворитом тоже не считается. Чтобы армейцы вышли в плей-офф (а шансы на это есть, и они неплохие), должно сложиться несколько обстоятельств.

№ 1. ЦСКА нужно победить. Дважды

ЦСКА сейчас не в той ситуации, чтобы довольствоваться минимумом. Армейцам необходимо демонстрировать свой максимум. Для этого в первую очередь нужно победить чешскую "Викторию" у себя дома. А затем — мадридский "Реал" на его же поле. Это может звучать невероятно, но, во-первых, в "Лужниках" армейцы уже выиграли.

А во-вторых, "Реал" в этом сезоне весьма нестабилен. "Королевский клуб" много проигрывает, в том числе и дома. Например, "Леванте" на "Бернабеу" сумел взять три очка.

Если армейцам это удастся, у них будет 10 очков. Это максимум, который может набрать ЦСКА, и даже такое количество очков не гарантирует армейцам выход в плей-офф Лиги чемпионов.

№ 2. Ждать осечки "Реала"

Параллельно с матчем армейцев между собой сойдутся "Реал" и "Рома". Учитывая, что главным фактором при равенстве очков являются очные встречи, то у ЦСКА возникнут проблемы, если его начнут сравнивать с "Ромой", ведь москвичи римлянам дважды уступили.

ЦСКА нужно, чтобы "Реал" проиграл сначала "Роме", а потом и самим армейцам. Если мадридцы сыграют с римлянами вничью, а потом уступят ЦСКА — тоже пойдёт. Тогда у ЦСКА и "Реала" будет по 10 очков, но армейцы пройдут дальше за счёт личных встреч.

№ 3. А если у всех поровну?

В теории возможен расклад, при котором у "Реала", "Ромы" и ЦСКА будет одинаковое количество очков — по 10. Такое случится, если "Рома" и "Реал" сыграют вничью, ЦСКА обыграет "Реал", а "Рома уступит "Виктории". При таком раскладе "Рома" уже перед последним туром оформит выход в плей-офф, а ЦСКА заскочит туда в случае удачных игр с "Реалом".

Что в итоге?

Так или иначе перспективы ЦСКА завязаны на необходимости обыграть "Реал" в Мадриде. Победа над "Викторией" при этом раскладе, конечно, находится в уме.

Поскольку главные критерий при равенстве очков — личные встречи, "Роме" армейцы дважды уступили, а "Реал" уже один раз выиграл, то путь один: попытаться оставить за бортом главный клуб в истории Лиги чемпионов и обладателя трёх из последних четырёх заветных кубков.

Если пионеротряд Виктора Гончаренко это сделает, то он навсегда войдёт в историю. Но для начала нужно победить "Викторию". Иначе все эти разговоры не будут иметь никакого смысла.

Лига чемпионов, 5-й тур.

Группа G.

ЦСКА — "Виктория".

Стадион "Лужники".

27 ноября, 20:55.