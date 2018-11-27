С ушанкой и лопатой. Матч "Енисей" — "Ахмат" пройдёт на открытом стадионе в -20°

Игра 16-го тура чемпионата России 1 декабря после долгих споров всё-таки обрела место проведения.

Ранее Российский футбольный союз призвал "в качестве исключения" перенести матч в манеж, однако против этого выступили грозненцы и Российская премьер-лига. В итоге встреча, согласно регламенту, состоится, как изначально и заявлялось, на Центральном стадионе Красноярска, сообщает пресс-служба "Енисея". Вход будет бесплатным.

Она же уже объявила о начале подготовки к игре.

Начинаем подготовку к матчу с "Ахматом", который пройдет 1 декабря на Центральном стадионе. Ничего не забыли? pic.twitter.com/8aR6rF6uKu — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 27 ноября 2018 г.

Прогноз погоды в Красноярске на 1 декабря обещает от -18 до -22 градусов, по некоторым данным — до -24.

Самый холодный матч в истории чемпионатов России прошёл 10 ноября 1993 года — "Уралмаш" дома принимал КАМАЗ в -24 градуса. В итоге футбол получился очень зрелищным — было забито пять голов, хозяева победили 4:1. На трибунах присутствовало 3000 зрителей. "Вечный" рекорд екатеринбуржцев и челнинцев может быть побит — по данным некоторых интернет-ресурсов, на следующий день после матча в Красноярске ожидается похолодание до -27.

В чемпионате России по хоккею с мячом над такими цифрами бы просто посмеялись. В январе 2001 года две встречи чемпионата России в Красноярске и Абакане ("Енисей" — "Сибскана" и "Саяны" — "Сибскана") прошли в -42 градуса по Цельсию. В том же Красноярске почти 18 лет назад на трибунах собралось более 5000 болельщиков.