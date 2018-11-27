Есть три варианта. Глава UFC назвал возможных соперников Хабиба

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт рассказал, кто может стать ближайшим соперником действующего чемпиона Хабиба Нурмагомедова. Всерьёз рассматриваются три кандидатуры.
— Бой Конора и Хабиба побил рекорды. Это было превосходно! Хабиб победил, что даёт нам возможность сделать бой с Тони Фергюсоном, Дастином Пуарье или реванш с Конором.
Не знаю, состоится ли мгновенный реванш между Хабибом и Конором — нам нужно дождаться решения Спортивной комиссии Невады. Я даже пока не задумываюсь об этом — на данный момент бессмысленно что-то планировать, — объяснил Уайт в интервью BJ Penn.
7 октября Хабиб Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором в поединке в Лас-Вегасе. Он выиграл у соперника, применив удушающий приём. В ответ ирландский боец предложил россиянину провести бой-реванш, однако Хабиб сначала отказался, а потом заявил, что всё возможно.
Сейчас российский боец также обсуждает возможность поединка с Флойдом Мейвезером по правилам бокса.
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