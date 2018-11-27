Евровесна под угрозой. ЦСКА дома проиграл чешскому клубу в матче Лиги чемпионов

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов вице-чемпион России проиграл пльзеньской "Виктории" 1:2, ведя в счёте, и поставил под серьёзное сомнение перспективу выступления даже в Лиге Европы.

Не будь невероятной победы пионеров Гончаренко над "Реалом" в Москве — наверное, этот матч был бы назван битвой за Лигу Европы или вообще стал формальностью. Но тот подвиг в "Лужниках" создал иллюзию, что красно-синие способны на что-то большее. К сожалению, мадридцы всё же уволили Лопетеги и "Реал" заиграл. Но шанс на плей-офф оставался — надо было побеждать соперников сегодня и затем повторять невозможное в Испании.

Но Гончаренко даже против "Виктории" не стал свистать всех наверх — и выпустил на поле трёх центральных защитников — Чернова, Бекао, Набабкина, — а сама игра точно не напоминала те разгромы, которые учинили аутсайдерам группы "Реал" и "Рома". Возможно, помешал сплошной московский снегопад, но поддержку российскому клубу он не ослабил — в "Лужниках" на битву с чемпионом Чехии собралось около 55 тысяч зрителей.

Рисунок игры, правда, стал понятен с первых минут — армейцы быстро забрали мяч себе и принялись искать ключи к неуступчивой обороне чехов. Взламывать не получалось, но помогли обстоятельства — на ровном месте соперник со знакомой российским болельщикам фамилией Петржела отдал мяч Щенникову, а затем ещё и скосил защитника российской сборной. Влашич, как и в Пльзени, спокойно реализовал пенальти.

До перерыва ЦСКА вполне мог удвоить превосходство — атаки через Марио Фернандеса регулярно конвертировались в моменты у чужих ворот. Обляков здорово пробил с лёта — Грушка парировал, а когда Чалов вывел чудо-передачей один на один Щенникова, то уже неточен был сам армеец.

Однако интенсивное начало первого тайма ожидаемо заставило подопечных Гончаренко подсесть к его концу. Последние 10 минут прошли при преимуществе гостей — и оно тоже обернулось пробитием пенальти. На сей раз вездесущий Щенников оказался антигероем, сбив рядом с воротами Ржезника.

Но Акинфеев повторил своё выступление в "Лужниках" образца 1 июля против Испании — и 11-метровый от Прохазки отбил.

На перерыв команды ушли при 1:0, но за второй тайм было реально тревожно. И его дебют подтвердил опасения: с мячом снова был ЦСКА, но быстрая контратака чехов привела к равенству в счёте. Пльзенцы действовали на кураже, будто вкусив известного на весь мир пива собственного производства. После провала на армейском левом фланге последовал прострел в штрафную, и Прохазка реабилитировался за провал получасовой давности. Он явно чувствовал ответственность, неистово крестясь и размахивая кулаком во время празднования успеха.

С точки зрения борьбы за Лигу Европы счёт устраивал москвичей, но они собирались бороться за плей-офф другой лиги, чемпионской. Чалов стал диспетчером и пытался найти пасом кого-то ещё на острие, бежали по флангам Щенников и Фернандес. Ефремову было в центре поля непросто, но даже он однажды вырвался на ударную позицию — но выстрелил неточно. Оказывается, и тренер Павел Врба, некогда работавший в "Анжи", умеет выстроить оборону.

Затем Чалова заменили — и произошёл курьёзный момент. Во время ухода с поля к нему даже не подбежал, а почти прогулочным шагом подошёл юный фанат и сделал селфи. Всё прошло так буднично, как будто на кону была не Лига Европы и возможный вылет из еврокубков.

Получилось так, что он был ближе, чем все думали. За 10 минут до финального свистка "Виктория" разыграла угловой — и молодёжь Гончаренко ещё и проиграла свой верх. Хейда бил с такого расстояния, что Акинфеев был бесполезен.

Гости вводили мяч в игру после каждого аута по 20–30 секунд, умело тянули время, а у молодых армейцев сил так и не появилось — даже после появления на поле Жамалетдинова и Кучаева. На последней минуте на острие атаки оказался Бекао, бразильца свалили — но второй пенальти был бы для ЦСКА перебором.

К зиме короткая скамейка одной из лучших команд России всё-таки сказалась. Героически обыграть "Реал" оказалось легче, чем забодать неуступчивых чешских "выскочек". И теперь для выхода хотя бы в Лигу Европы надо набрать очки в гостях с "Реалом" и надеяться, что "Виктория" дома не сделает того же с "Ромой". А может быть, юной команде лучше и не пытаться успеть на двух фронтах, а поставить на Российскую премьер-лигу, где конкуренция за еврокубки в этом году как никогда высока.

Лига чемпионов. Группа G. 5-й тур

ЦСКА -Виктория — 1:2 (1:0)

Голы: Влашич, 10 (1:0, с пенальти). Прохазка, 55 (1:1). Хейда, 81 (1:2).

Незабитый пенальти: Прохазка, 44 (Виктория).

Турнирное положение:

1. Реал — 9 очков (4 матча)

2. Рома — 9 (4)

3. Виктория — 4 (5)

4. ЦСКА — 4 (5)