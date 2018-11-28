Драчёв: На Шипулине свет клином не сошёлся, не будет его — появится другой

Президент Союза биатлонистов России рассказал, какие условия были предложены Антону Шипулину в сборной.

— Сейчас Антону приходится набирать спортивную форму, его подготовка шла по нисходящей. Затем ему надо показать себя на каких-нибудь стартах. Если он будет готов, то мы возьмём его на этапы Кубка мира, — сказал Владимир Драчёв в интервью ТАСС. — Не на одном Шипулине свет клином сошёлся. Если его не будет — появится другой. Будем надеяться на молодёжь. Эта ситуация даже придаст стимул нашим спортсменам.

Также глава Союза отметил, что все условия для Шипулина в сборной были созданы.

— Антон будет работать с командой. Если у него есть желание работать по планам своего тренера, корректировать с ним подготовку по телефону или Интернету, мы не будем вмешиваться в процесс, но возить отдельную команду из тренеров и массажистов точно не станем, — заключил он.

Ранее сам Шипулин рассказал, почему не ушёл из спорта, а решил продолжить профессиональную карьеру.