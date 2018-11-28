Ответный матч финала Кубка Либертадорес может пройти в Катаре

Матч между "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс" был перенесён из-за нападения болельщиков на футболистов.

Ответный матч финала Кубка Либертадорес запланирован на 8 или 9 декабря. Он состоится за пределами Аргентины. По данным портала Tycsports.com, эта встреча пройдёт в катарской столице Доха.

Ранее отмечалось, что этот финал может пройти в Парагвае, Бразилии и Майами. Однако Доха удобнее для организаторов с географической точки зрения. В декабре многие игроки, вышедшие в финал Кубка Либертадорес, примут участие в клубном чемпионате мира в ОАЭ, которые находятся рядом с Катаром.

Напомним, что первая встреча финала завершилась со счётом 2:2. Ответный матч был запланирован на 24 ноября, но из-за нападения фанатов на игроков встреча была перенесена.