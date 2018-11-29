Что придумает Кононов для "Спартака" в ЛЕ и укрепит ли своё лидерство "Зенит"?

В то время как московские клубы ЦСКА и "Локомотив" свои шансы попасть в плей-офф Лиги чемпионов упустили, другие три российские команды — "Спартак", "Зенит" и "Краснодар" — могут выйти из группы в Лиге Европы. Все три матча состоятся сегодня. Разбираемся, в каком положении находятся команды перед важными матчами на европейской арене.

Как "Спартак" сыграет с Кононовым?

Московский "Спартак" сегодня в Лиге Европы будет противостоять венскому "Рапиду". В первом матче красно-белые проиграли австрийскому клубу со счётом 0:2. Однако у москвичей сменился тренер — теперь у руля команды стоит Олег Кононов вместо Массимо Карреры. Для белорусского специалиста это будет уже второй матч со "Спартаком". Первый, кстати, против самарских "Крыльев Советов" завершился победой (3:1). Возможно, перемены положительно повлияют на саму атмосферу в клубе. Хотя очевидно, что нужно время для построения новой команды.

Отметим, что соперник москвичей — "Рапид" — в последних трёх матчах чемпионата Австрии не может одержать победу, но сохраняет возможность на выход из группы G в Лиге Европы. В целом положение у всех равное: у лидера — шесть очков, а у аутсайдера — четыре.

Группа G

"Вильярреал" — 6 (очков); "Спартак" — 5; "Рейнджерс" — 5; "Рапид" — 4.

Укрепит ли своё лидерство "Зенит"?

Петербургский "Зенит" является лидером своей группы, правда, в спину дышит пражская "Славия". Однако если команда Сергея Семака сегодня обыграет "Копенгаген", то уже досрочно сможет оформить выход в плей-офф турнира.

Правда, победить "Копенгаген" будет непросто. Предыдущая встреча этих соперников завершилась с ничейным результатом (1:1). Да и свои последние матчи датчане не проигрывают (одна победа и две ничьи). Справедливости ради стоит отметить, что у сине-бело-голубых начались проблемы в чемпионате страны в первую очередь с ротацией игроков. Но это только делает матч особенно интересным.

Группа C

"Зенит" — 8 (очков); "Славия Прага" — 7; "Копенгаген" — 5; "Бордо" — 1.

"Краснодар" или "Севилья"?

"Краснодар" увереннее других российских команд начал своё выступление в Лиге Европы. В настоящий момент "быки" вместе с испанской "Севильей" имеют по девять очков. Сегодня футболисты с Кубани будут противостоять турецкому "Акхисару", который уже обыгрывали (1:0) на выезде.

В чемпионате Турции "Акхисар" числится в аутсайдерах, собственно, как и в группе J Лиги Европы. У "Краснодара" же, который идёт на втором месте в РПЛ, положение лучше, значит, выигрывать он просто обязан.

Группа J

"Краснодар" — 9 (очков); "Севилья" — 9; "Стандард" — 6; "Акхисар" — 0.

"Все три российских клуба победят"

Специально для Лайфа известный в прошлом футболист, а ныне эксперт и тренер Руслан Нигматуллин сделал прогноз на матчи Лиги Европы. Голкипер уверен, что сразу трём нашим командам под силу победить сегодня.

— "Спартаку" ещё нужно провести определённую работу, чтобы команда играла стабильно. Времени у Кононова было не так много. Положительная тенденция уже наметилась, судя по последней игре. Сегодня "Спартаку" крайне необходимо победить с психологической точки зрения. Думаю, что красно-белые выиграют со счётом 1:0, — отметил Нигматуллин.

По поводу матча "Зенита" и "Копенгагена" эксперт отметил, что команды находятся в одинаковом положении.

— "Зенит" уверенно идёт в чемпионате страны и Лиге Европы. "Копенгаген" также лидирует в своей стране. К тому же он только что обыграл своего прямого конкурента. Получается, что встречаются две одинаковые команды. Конечно, "Зениту" нужно побеждать, чтобы снять с себя все вопросы о дальнейшем. Мне кажется, что петербуржцы победят с минимальным преимуществом — 2:1, — считает бывший футболист.

Также Нигматуллин думает, что "Краснодар" сегодня одержит крупную победу.

— У "Краснодара" вообще непростая группа, но он очень уверенно идёт. В Турции "Акхисар" был обыгран со счётом 1:0, значит, дома его нужно побеждать с более крупным счётом. Думаю, это будет 3:0. Если краснодарцы сами себе сложностей не составят, то проблем не возникнет.

— Я вообще оптимист, думаю, все три команды сегодня победят. Конечно, это будет непросто, но я надеюсь на стопроцентный результат, — заключил эксперт.

Расписание

"Спартак" — "Рапид"

Стадион "Открытие-арена", начало в 18:50 (мск)

"Зенит" — "Копенгаген"

Стадион "Санкт-Петербург", начало в 20:55 (мск).

"Краснодар" — "Акхисар"

Стадион "Краснодар", начало в 20:55 (мск).