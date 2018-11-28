Делегация WADA прибыла на переговоры в Москву

Члены Всемирного антидопингового агентства в рамках визита также планируют встретиться с представителями спортивной власти России.

Как сообщает Associated Press, представители WADA сегодня прибыли в российскую столицу, чтобы провести переговоры по поводу доступа к данным московской лаборатории. Отмечается, что в Россию приехали три представителя агентства, однако их имена не разглашаются.

Также в рамках визита состоится встреча с представителями российской спортивной власти, где будет определена дата следующего приезда агентов WADA в Москву.

Напомним, что ключевым условием восстановления в правах РУСАДА является предоставление до конца года доступа представителям WADA ко всем данным анализов допинг-проб, которые ранее было опечатаны в связи с расследованием.