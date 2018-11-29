"Медведева — заложница своих неудач". Психологи — о проблемах фигуристки

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева переживает не самые лучшие времена. Сначала поражение на Олимпиаде, затем ссора с тренером и уход к другому и в конечном итоге — невыход в финал Гран-при. Причём провал случился не из-за мощной конкуренции или слабого катания: Медведева сама признала, что перенервничала, и это стало причиной ошибок. Сможет ли фигуристка выбраться из этой психологической ямы? Лайф пообщался с экспертами и узнал ответ.

Женя Медведева — талантливая спортсменка, но, по всей видимости, она не дотягивает с точки зрения психологической толерантности к той нагрузке, которая всегда есть в спорте высших достижений. Кроме навыков и физических возможностей очень важна психология. Верхней границей коридора олимпийских побед является способность спортсмена верить в то, что он всегда победит. Нижняя граница — когда спортсмен сталкивается с неудачей, при этом у него высокая толерантность, и он продолжает двигаться вперёд, не утрачивая этот ресурс.

Это сложно. Победителями первой величины становятся именно те люди, у которых оба этих показателя высокие. Медведева из-за истории с тренером и последних неудач стала заложницей ситуации. Девочка чувствительная, ей важно, что о ней думают. Та же самая история была у Липницкой, когда она страдала анорексией. Они ещё очень молодые и всю жизнь прожили, когда у них только победы и больше ничего. Когда у спортсмена что-то не получается, у него возникает кризис, с которым не все могут справиться, тем более в этом возрасте.

Травля Медведевой — это стадный инстинкт. Если бы она победила, все бы говорили: какой плохой тренер, который её упустил. В таком случае гнобили бы тренера, а так она сама не смогла показать результат — будут гнобить её. Сейчас ей нужно отнестись к ситуации философски и чуть-чуть отдохнуть, а потом с новыми силами двигаться вперёд. А родителям, близким, нужно её поддержать, а не давить, чтобы она давала всё больше и больше. Иногда это бывает вредно.

То, что случилось в произвольной... Это исключительно ментальная проблема. Я признаю свои ошибки, я не тот человек, который отнекивается. Я признаю свою слабость — она в голове Евгения Медведева Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Если Медведева пойдёт по модели "обвинять всех", а сейчас как раз похоже на то, она будет уходить во внешний локус контроля "все плохие, а я хорошая" и чувствовать себя жертвой обстоятельств. В таком случае спортсмен уже не спортсмен. Он должен быть источником действий. Если он ощущает себя жертвой, он перестаёт чувствовать свою силу и целостность.

Сейчас ей нужно принять свои достижения, ведь они немалые. Понятно, когда она идёт в бой, ей нужно чувствовать себя только первой, но если вдруг победы не случилось, нужно уметь порадоваться, что ты второй. Если спортсмен обесценивает свои достижения, то у него возникает сценарий, что он жертва, и это разрушает его изнутри.

Она в одном из интервью всё-таки признала свои ошибки, а это позитивный знак. Её нужно оградить от психотравмирующей информации, которая ей мешает, и тогда большие победы ещё могут вернуться.

Жизнь нам подбрасывает один за другим примеры того, как всеобщий любимчик попадает в опалу после своего менее удачного выступления.

В этом смысле Женя Медведева — не исключение из правила. С ней случилось то, что случается с каждым, забравшимся на вершину и выделившимся из толпы: сначала пристальное внимание, ожидание бесконечных побед и разочарование толпы после первой же неудачи.

Что же делать в этом случае спортсмену? Как справляться с этой ситуацией? Прежде всего понимать, что всё происходящее — естественный процесс, проявление одного из законов функционирования толпы. Разочарование публики — это не проблема спортсмена, а закон распределения внимания толпы.

Мне ещё нужно научиться жить с тем давлением, которое на меня сейчас оказывается. Хотя я была готова к обсуждениям и осуждениям, но не ожидала такого количества ненависти Евгения Медведева Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Спортсмену следует не бороться с толпой, не пытаться ей что-то доказать, а сосредоточиться на собственных достижениях и измерять степень своей успешности не по газетным и интернетным откликам людей, не являющихся специалистами в том, о чём они пытаются судить, а сосредоточиться на стоящих перед спортсменом задачах.

В случае с Медведевой — это задача адаптироваться в новой стране, новом климате, новом коллективе, привыкнуть к новому тренеру. Когда эта задача решена, надо начинать ставить себе новые задачи на выступления, постепенно повышая планку. Первое же выступление после перемены страны и тренера можно считать успешным, если спортсмен выступил даже чуть-чуть ниже своих результатов, которые он показывал, тренируясь в прежних привычных условиях.

Любую задачу надо решать поэтапно, разделив её на некоторое количество подзадач. И помнить, что слово "решать" подразумевает минимизацию включённости эмоциональной сферы и максимальное включение головы — анализа и корректировки действий.

А если эмоциональная проблема засела уж слишком глубоко и спортсмен не может самостоятельно справиться с ней, надо обратиться к знающему специалисту-психологу, который поможет справиться с эмоциями и научит управлять своей эмоциональной сферой.

Что это значит и что делать Медведевой?

Согласно мнению психологов, сейчас основные тезисы ситуации Медведевой такие:

Неудачи — закономерное явление для каждого спортсмена.

Травля — стадный инстинкт.

Чтобы спокойно пережить ситуацию и стать сильнее, Медведевой нужно:

Не превращать себя в жертву. Адаптироваться в новой обстановке. Скрыться от гневных комментариев. Не обесценивать свои достижения. Продолжать работать над собой.

В целом фигуристка уже пошла по этому пути. Она перестала вести соцсети, осознала собственные ошибки и стала проводить больше времени с близкими, которые её поддерживают. Об этом рассказывала сама спортсменка в интервью. Учитывая, что и высокий уровень мастерства Медведева всё ещё демонстрирует, ей нужно избавиться от психологического груза, чтобы успешно выполнять сложные элементы не только на тренировках. И тогда мир снова увидит в деле чемпионку Евгению Медведеву. Возможно, уже на чемпионате России, который состоится в Саранске с 19 по 23 декабря.

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