"Чётко всё обозначил". Адриано — о первых днях Кононова в "Спартаке"

31-летний бразильский игрок красно-белых рассказал, как изменился тренировочный процесс с приходом нового наставника.

Футболист московского "Спартака" Луис Адриано в интервью пресс-службе клуба отметил, что новые изменения всех порадовали.

— Впечатления у всех наилучшие. Тренер чётко обозначил, какого стиля игры мы будем придерживаться. Это порадовало всех без исключения. И с точки зрения конкретики, и в чисто футбольном плане, — сказал Адриано.

Также он отметил, что с приходом нового главного тренера изменился и сам тренировочный процесс.

— Сейчас занятия направлены а то, чтобы быстрее проникнуться философией нового тренера. Она заключается в плотной игре, построенной на коротких и средних передачах, — пояснил футболист. — Очень возросла интенсивность, работаем практически без пауз в режиме нон-стоп.

Напомним, что матч Лиги Европы "Спартак" — "Рапид" состоится завтра, 29 ноября, в Москве. Начало встречи — в 18:50 (мск).