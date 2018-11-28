"У переводчика эротичный голос". Клопп вновь развеселил журналистов

51-летний немецкий тренер перед матчем Лиги чемпионов принял участие в пресс-конференции, где и произошёл весёлый инцидент.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп на пресс-конференции перед матчем с ПСЖ рассмешил журналистов. Ответ на вопрос от французского представителя СМИ он дал не сразу.

— У переводчика очень эротичный голос. Вау! Можете ещё раз повторить ваш вопрос? — сказал Клопп, чем вызвал смех в зале.

Jurgen Klopp really likes this translator's voice pic.twitter.com/YWorBhknV8 — ESPN UK (@ESPNUK) 27 ноября 2018 г.

Интересно, что это уже не первый подобный случай. Клопп, который славится своим чувством юмора, часто шутит в интервью и на пресс-конференциях.

Матч ПСЖ — "Ливерпуль" состоится сегодня в 23:00 по московскому времени.