"У переводчика эротичный голос". Клопп вновь развеселил журналистов

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"У переводчика эротичный голос". Клопп вновь развеселил журналистов

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Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

51-летний немецкий тренер перед матчем Лиги чемпионов принял участие в пресс-конференции, где и произошёл весёлый инцидент.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп на пресс-конференции перед матчем с ПСЖ рассмешил журналистов. Ответ на вопрос от французского представителя СМИ он дал не сразу.

— У переводчика очень эротичный голос. Вау! Можете ещё раз повторить ваш вопрос? — сказал Клопп, чем вызвал смех в зале.

Интересно, что это уже не первый подобный случай. Клопп, который славится своим чувством юмора, часто шутит в интервью и на пресс-конференциях.

Матч ПСЖ — "Ливерпуль" состоится сегодня в 23:00 по московскому времени.

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