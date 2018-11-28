Роналду первым из игроков выиграл 100 матчей Лиги чемпионов

Португалец опережает по этому показателю большинство команд, которые принимали участие в данном турнире.

Накануне туринский "Ювентус" с минимальным счётом победил "Валенсию" и оформил досрочный выход в плей-офф Лиги чемпионов. Особенной победа стала для португальского нападающего Криштиану Роналду. Он оформил историческое достижение: стал первым игроком, которому удалось выиграть 100 матчей ЛЧ.

The first player to register #UCL wins!



Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/ieqZkQ4MVM — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 27 ноября 2018 г.

Если рассматривать историю и Лиги чемпионов, и Кубка чемпионов (турнира-предшественника), то всего десять клубов имеют больше 100 побед в главном клубном футбольном соревновании Старого Света. Если же взглянуть только на статистику турнира, образовавшегося в 1992 году, то один Роналду по количеству побед опережает 136 из 140 клубов, когда-либо игравших в ЛЧ. Больше побед имеют только "Реал", "Бавария", "Барселона" и "Манчестер Юнайтед".

Кроме того, на счету Роналду 121 гол в турнире — это абсолютно лучший показатель за всю историю. На втором месте со 105 забитыми мячами идёт Лионель Месси.