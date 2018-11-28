Украинские боксёры Усик и Ломаченко устроили танцевальный баттл — видео

В Сети набирает популярность видео, на котором два известных украинских бойца Александр Усик и Василий Ломаченко решили помериться танцевальными навыками в тренировочном зале. Правда, если Усик выкладывался на полную, то Ломаченко делал всё, лёжа в ринге.

Усик не первый раз пускается в пляс на видео, до этого он отмечал свои победы гопаком.

И демонстрировал свои скиллы под Меладзе.

Усик — абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе, не потерпевший за карьеру ни одного поражения. Ломаченко — чемпион мира в лёгком весе по версии WBA, 8 декабря он сразится пуэрториканцем Хосе Педрасой, у которого титул чемпиона WBO.

В последнее время Усик заметен и своими заявлениями не по спортивной теме. Он ответил на вопрос, чей Крым, и отказался от украинских государственных наград. В ближайшее время возможен его бой с россиянином Денисом Лебедевым, в Москве в рамках Всемирной боксёрской серии он уже побеждал Мурата Гассиева.